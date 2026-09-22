Jogo de ida será no Estádio Jorge Luis Hirschi, conhecido como Estádio UNO - Divulgação / Estudiantes

Jogo de ida será no Estádio Jorge Luis Hirschi, conhecido como Estádio UNODivulgação / Estudiantes

Publicado 22/09/2026 18:29

Flamengo e Estudiantes chegaram a um acordo em relação ao palco do jogo de ida da semifinal da Libertadores, na Argentina. Assim como na outra chave, na qual Fluminense e Palmeiras travam batalha nos bastidores pela carga de ingressos visitantes , o duelo entre o Mais Querido e o clube de La Plata também vinha gerando divergências sobre o assunto.

Porém, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, os times se acertaram e a partida será no Estádio Jorge Luis Hirschi, mais conhecido como Estádio UNO, palco da maior parte dos jogos do Estudiantes como mandante. Com isso, o Rubro-Negro terá um setor inteiro disponível para sua torcida.

A parte do estádio em questão se localiza atrás de um dos gols e comporta 6 mil pessoas. Como manda o regulamento da Conmebol, 4 mil destes lugares serão destinados aos flamenguistas. Vale lembrar que o estádio tem capacidade para 32.530 espectadores, ou seja, cerca de 12% das arquibancadas serão ocupadas por rubro-negros.

Bom gramado pesou na decisão do Flamengo

Segundo a apuração, a qualidade do campo do Estádio UNO pesou para que o Mais Querido firmasse o acordo. A diretoria entende que o bom gramado pode ajudar o time de Leonardo Jardim a pôr em prática o seu estilo de jogo, a fim de levar um resultado positivo para o jogo de volta, no Maracanã.

Caso o Flamengo não aceitasse o pedido, o rival argentino poderia solicitar à Conmebol que a partida fosse transferida para outro palco, com maior capacidade, na Argentina. Nesse cenário, a chance de o novo local escolhido apresentar um gramado ruim desmotivou o time carioca a abraçar esta alternativa, mesmo que isso significasse "tirar" o Estudiantes de sua casa. A decisão deve ser oficializada em breve pelas equipes.

Quando Flamengo e Estudiantes se enfrentam?

Os duelos entre Flamengo e Estudiantes, pelas semifinais da Libertadores, já têm data e hora marcada. A partida de ida, no Estádio UNO, em La Plata, será no dia 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta, no Maracanã, está agendado para o dia 22, também às 21h30 (de Brasília).