Ayrton Lucas em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Ayrton Lucas em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãDivulgação / Flamengo

Publicado 21/09/2026 11:51

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Na ocasião, sentiu ao dar uma arrancada e precisou ser substituído logo no começo do primeiro tempo. Ele já iniciou o tratamento junto ao departamento médico rubro-negro.



Ayrton Lucas ganhou sequência entre os titulares na ausência de Alex Sandro, que voltou recentemente depois de se recuperar de um problema na panturrilha direita. No período, acumulou boas atuações. Ao todo, o lateral-esquerdo soma quatro assistências em 32 jogos nesta temporada. Na ocasião, sentiu ao dar uma arrancada e precisou ser substituído logo no começo do primeiro tempo. Ele já iniciou o tratamento junto ao departamento médico rubro-negro.Ayrton Lucas ganhou sequência entre os titulares na ausência de Alex Sandro, que voltou recentemente depois de se recuperar de um problema na panturrilha direita. No período, acumulou boas atuações. Ao todo, o lateral-esquerdo soma quatro assistências em 32 jogos nesta temporada.

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Outro possível desfalque

Gonzalo Plata relatou dores na região posterior da coxa direita na reta final do duelo com o Massa Bruta e será reavaliado na reapresentação do elenco para saber se há lesão.

Situação no Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Flamengo chegou a 60 pontos e aumentou a vantagem na liderança. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 57. Agora, o Rubro-Negro só voltará a campo depois da Data Fifa, no início de outubro. O próximo compromisso será contra o Santos, dia 8, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os comunicados do Flamengo

Ayrton Lucas

“Exame de imagem realizado logo após Flamengo 2 x 1 Red Bull Bragantino confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. Jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube.”



Gonzalo Plata

“Jogador relatou dores na região posterior da coxa direita nos minutos finais da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Na reapresentação da equipe, o atacante será reavaliado pelo Departamento Médico do clube.”