Ayrton Lucas em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãDivulgação / Flamengo
Na ocasião, sentiu ao dar uma arrancada e precisou ser substituído logo no começo do primeiro tempo. Ele já iniciou o tratamento junto ao departamento médico rubro-negro.
Ayrton Lucas ganhou sequência entre os titulares na ausência de Alex Sandro, que voltou recentemente depois de se recuperar de um problema na panturrilha direita. No período, acumulou boas atuações. Ao todo, o lateral-esquerdo soma quatro assistências em 32 jogos nesta temporada.
Outro possível desfalque
Situação no Campeonato Brasileiro
Os comunicados do Flamengo
“Exame de imagem realizado logo após Flamengo 2 x 1 Red Bull Bragantino confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. Jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube.”
Gonzalo Plata
“Jogador relatou dores na região posterior da coxa direita nos minutos finais da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Na reapresentação da equipe, o atacante será reavaliado pelo Departamento Médico do clube.”
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