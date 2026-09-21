Flamengo atingiu R$ 100 milhões em renda como mandante em 2026 - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo atingiu R$ 100 milhões em renda como mandante em 2026Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/09/2026 15:40

Flamengo atingiu a marca de R$ 100 milhões em renda como mandante em 2026. O número foi alcançado na partida contra o Independiente del Valle, do Equador, na última quinta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro registrou uma renda de R$ 8.296.222,25 com um público presente de 63.534 torcedores.

Essa foi a segunda maior renda do Flamengo na temporada, atrás somente dos R$ 8.692.290,00 contra o Lanús, da Argentina, pela Recopa Sul-Americana. Em 2026, o Rubro-Negro já atingiu uma arrecadação de R$ 70 milhões como mandante somente no Brasileirão, com média de R$ 5 milhões por partida. Já pela Libertadores, o clube já alcançou uma renda de quase R$ 24 milhões, com média de R$ 4,7 milhões.

Dono da maior média de público do futebol brasileiro na temporada, o Flamengo mostra a força da sua torcida a cada jogo e já recebeu 1.364.099 torcedores no Maracanã, somando todas as competições. Na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1 , neste último domingo (20), o Rubro-Negro jogou diante de 66.053 torcedores e obteve uma renda de R$ 5.752.960,00.

Com a vitória sobre o Bragantino, o Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão com 60 pontos, abriu três de distância para o vice-líder Palmeiras e aumentou as chances de título para 74%, segundo o "Infobola", site do matemático Tristão García. O Rubro-Negro volta a campo no próximo dia 8 de outubro, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada.

Maiores rendas do Flamengo em 2026:

1º - Flamengo x Lanús (R$ 8.692.290,00), pela Recopa Sul-Americana

2º - Flamengo x Independiente del Valle (R$ 8.296.222,25), pela Libertadores

3º - Flamengo x Cruzeiro (R$ 8.117.578,50), pela Libertadores

4º - Flamengo x Palmeiras (R$ 7.748.220,00) pelo Campeonato Brasileiro

5º - Flamengo x Corinthians (R$ 6.858.100,00) pelo Campeonato Brasileiro