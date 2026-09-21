Pedro se irritou ao ser substituído novamente - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro se irritou ao ser substituído novamenteGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/09/2026 07:30

Autor de um dos gols da vitória do Flamengo por 2 a 1 no Maracanã sobre o Bragantino no último domingo (20), o atacante Pedro se irritou por ter sido substituído novamente por Leonardo Jardim . Depois do jogo, os dois se abraçaram para comemorar o resultado e o Rubro-Negro colocou "panos quentes" na situação.

Tudo aconteceu no momento em que Pedro foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo. Ao sair de campo, o camisa 9 reclamou: "Todo jogo?". Depois da partida, o jogador explicou que queria ficar mais tempo em campo para anotar mais gols.

"O campo está visível que não está numa qualidade boa, mas não vou falar disso porque fica ruim para os dois lados. Não é desculpa. Quem joga sabe. Claro que depois de um gol, 2 a 0, eu queria continuar e marcar mais gols. Mas o Flamengo tem muita qualidade", disse.

Questionado em entrevista coletiva sobre a postura de Pedro, Leonardo Jardim encarou com normalidade e citou o alto nível do atacante, que foi convocado por Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira.

"Sobre o Pedro, ele queria ficar mais tempo dentro de campo, como é normal aos jogadores desse nível. Todos querem jogar os 90 minutos. Eu disse a ele que era a vez dele. Ele sabe o quanto eu gosto dele e o abraço eu nem sei se fui eu que dei... Ainda estou com dor nas costas pelo abraço dele (risos). Eu tenho um carinho especial por ele, mas estou ali para tomar as decisões e achei que era o momento de escolhermos o Bruno para os duelos. Aqui no Flamengo, qualquer coisa é caso. A substituição já estava preparada, então decidi fazê-la. Espero que ele tenha um bom momento na seleção brasileira", afirmou.

A última vez que Pedro participou dos 90 minutos de uma partida do Flamengo aconteceu no dia 16 de agosto, quando o Rubro-Negro goleou o Mirassol por 5 a 1. O camisa 9 anotou dois gols. O centroavante foi preterido recentemente dos jogos contra o Del Valle, pelas quartas de final da Libertadores, entrando no segundo tempo na vitória por 2 a 0, e ficando apenas no banco de reservas no empate por 1 a 1, no Maracanã. Leonardo Jardim escalou Bruno Henrique como titular.

Na atual temporada, Pedro é o artilheiro do Flamengo com 25 gols em 47 jogos. O centroavante também deu oito assistências. O bom momento o fez ser lembrado por Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia.