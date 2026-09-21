Flamengo tem 74% de chances de título brasileiro - Divulgação / Flamengo

Flamengo tem 74% de chances de título brasileiroDivulgação / Flamengo

Publicado 21/09/2026 09:30

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foi excelente para o Flamengo. Com a vitória sobre o Bragantino , no Maracanã, e o empate do Palmeiras para o Grêmio, em Porto Alegre, o Rubro-Negro ampliou sua vantagem na liderança e aumentou as chances de título.

De acordo com informações do "Infobola", site do matemático Tristão García, os cariocas tem 74% de possibilidades de conquistarem o Brasileirão novamente. A vantagem é de três pontos sobre os paulistas faltando 10 rodadas para o término da competição.

Em segundo lugar, o Palmeiras aparece com 25% de possibilidades de ser campeão. Depois do Athletico-PR, que está em terceiro tem 1%. O Fluminense, que venceu na rodada, e voltou a ficar em quarto lugar não tem nenhuma chance matemática considerável no momento.

O Flamengo vive seu melhor momento no Brasileiro depois de conseguir reverter uma grande vantagem do Palmeiras na liderança da competição. Ao fim da 21º rodada, o Verdão tinha oito pontos na frente do Rubro-Negro, porém, os cariocas tinham um jogo a menos no torneio.

Considerados os dois principais clubes do Brasileiros nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras vem oscilando no protagonismo na Série A também. Em 2019 e 2020, o Rubro-Negro conquistou o título da competição. Depois, em 2021, o Atlético-MG quebrou a hegemonia.

Em 2022 e 2023, o Palmeiras repetiu o feito do Flamengo e foi bicampeão consecutivo. O Verdão também havia ficado com a taça em 2016 e em 2018. No ano seguinte, outro clube alvinegro apareceu como intruso, e se sagrou campeão: o Botafogo em 2024.

Na temporada passada, os dois clubes disputaram o Brasileiro ponto a ponto, mas no fim, o Flamengo acabou se sagrando campeão, depois que o Palmeiras abriu uma boa vantagem na liderança do torneio. Neste ano, a situação tem se repetido até o momento, quando o Rubro-Negro voltou a ser o líder da Série A.