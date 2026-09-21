Flamengo tem 74% de chances de título brasileiroDivulgação / Flamengo
Flamengo chega a 74% de chances de ser campeão do Brasileiro
Rubro-Negro abre três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, depois de vitória sobre o Bragantino e tropeço do Alviverde na rodada
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Saúl desabafa sobre falta de chances e avalia saída do Flamengo
Jogador, de 31 anos, foi titular na vitória sobre o Bragantino, mas afirmou que irá avaliar seu futuro no clube no fim do ano
Flamengo coloca 'panos quentes' em irritação de Pedro com Jardim
Atacante reclamou de ser substituído em vitória sobre o Bragantino por 2 a 1 neste domingo (20) em partida pelo Brasileirão
Leonardo Jardim vê ‘vitória justa’ do Flamengo sobre o Bragantino
Rubro-Negro teve boa atuação, superou o Massa Bruta por 2 a 1 e ampliou a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro
Pedro valoriza vitória do Flamengo sobre o Bragantino: ‘Grande jogo’
Atacante destacou a importância do resultado na briga pelo título; Rubro-Negro aumentou a vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado
Flamengo bate o Bragantino e amplia vantagem na ponta do Brasileiro
Rubro-Negro contou com gols de Varela e Pedro para superar o Massa Bruta por 2 a 1 e abrir três de frente para o Palmeiras, segundo colocado
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