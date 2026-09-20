Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
Pedro valoriza vitória do Flamengo sobre o Bragantino: ‘Grande jogo’
Atacante destacou a importância do resultado na briga pelo título; Rubro-Negro aumentou a vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado
Pedro valoriza vitória do Flamengo sobre o Bragantino: ‘Grande jogo’
Atacante destacou a importância do resultado na briga pelo título; Rubro-Negro aumentou a vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado
Flamengo bate o Bragantino e amplia vantagem na ponta do Brasileiro
Rubro-Negro contou com gols de Varela e Pedro para superar o Massa Bruta por 2 a 1 e abrir três de frente para o Palmeiras, segundo colocado
Veja os relacionados do Flamengo para encarar o Bragantino
Sob o comando de Leonardo Jardim, o Rubro-Negro espera vencer para abrir vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro
Atacantes do Flamengo, Plata e Valencia são convocados pelo Equador
Dupla rubro-negra estará à disposição de Marcelo Gallardo para os amistosos com Coreia do Sul, Japão e Panamá ou Nova Zelândia
Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro recebe o time paulista neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão, no Maracanã
Pedro, do Flamengo, tenta encerrar longo jejum de gols no Maracanã
Atacante ainda não balançou a rede em jogos no estádio desde o fim da Copa do Mundo e busca voltar a marcar diante da torcida rubro-negra
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