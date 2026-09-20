Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/09/2026 21:08

“Fizemos um grande jogo, tivemos boas oportunidades para ampliar o placar. Estava bem controlado, tomamos um gol num cruzamento, num bate e rebate, mas foi uma grande partida. Fico feliz pela vitória, pelo gol. Vamos continuar trabalhando e evoluindo para, se Deus quiser, conquistar o título”, disse o atacante, em entrevista logo depois do confronto.

“Sabemos das dificuldades dos próximos jogos, contra equipes de muita qualidade, mas vamos continuar trabalhando firme”, complementou.

O camisa 9 também falou sobre o gramado, que não está em boas condições: “É visível que o campo não está numa qualidade boa, fica ruim para os dois lados. Tem lances que erramos por causa do gramado. Vamos continuar trabalhando, independentemente das dificuldades que aparecem”.

Insatisfeito com a substituição?

Pedro balançou a rede, saiu para comemorar e, na sequência, foi chamado por Leonardo Jardim para abrir espaço para Bruno Henrique. Naquele momento, mostrou ter ficado chateado com a mexida do técnico português. No entanto, já de cabeça fria, explicou a irritação, garantiu que está tudo certo e que o mais importante é o resultado positivo.

“Depois de um gol, num 2 a 0, queria fazer mais gols. Mas o Flamengo é isso, tem muita qualidade. Fico feliz pela vitória”, declarou o centroavante.

Situação na tabela

Com o resultado, o Flamengo chegou a 60 pontos e se isolou ainda mais na primeira posição. O segundo lugar é do Palmeiras, que tem 57. Agora, o Rubro-Negro só voltará a campo depois da Data Fifa, no início de outubro. O próximo compromisso será contra o Santos, dia 8, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.