Leonardo Jardim terá que fazer ajustes no FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Leonardo Jardim sofre com suspensões e busca soluções para o Flamengo
Treinador português vai precisar redesenhar o meio-campo e também encontrar um substituto para Samuel Lino diante do Bragantino
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Cantor, de 56 anos, também exaltou a importância do Galinho Zico na sua história pessoal: 'Inexplicável para quem viu jogar'
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Jogador do Flamengo, de 34 anos, apareceu em pré-lista de Mancini, mas acabou preterido de jogos da Azzurra pela Liga das Nações
Jornal espanhol elogia Arrascaeta: ‘Flamengo tem o melhor’
Meia-atacante fez o gol que garantiu a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores: ‘O mais decisivo de toda a América do Sul’
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