Leonardo Jardim terá que fazer ajustes no Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim terá que fazer ajustes no FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 19/09/2026 16:15 | Atualizado 19/09/2026 16:18

Líder do Brasileirão, o Flamengo terá mudanças para enfrentar o Bragantino, neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada da competição. Sem Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, o técnico Leonardo Jardim vai precisar redesenhar o meio-campo e encontrar um substituto para um dos destaques do time na temporada.

Sem Erick Pulgar por suspensão e o reserva imediato Evertton Araújo, que se recupera de lesão grau 3 na coxa esquerda e só retorna em novembro, o técnico Leonardo Jardim tem problemas para a posição. Com isso, nomes como Saúl e Nicolás De la Cruz podem receber uma chance no time titular. O meio-campista espanhol larga em vantagem na disputa.

O problema, no entanto, é a falta de ritmo da dupla. No jogo contra o Independiente del Valle, Saúl fez seu jogo com mais minutos desde maio, quando foi titular contra o Cusco, no Maracanã, pela Libertadores. Desde abril, o jogador vem lutando para recuperar a melhor condição física. Já De la Cruz, por sua vez, tem tido dificuldades para ter sequência.

Existe também a possibilidade de Leonardo Jardim adiantar Léo Ortiz para a função de volante, já que Saúl e De la Cruz possuem características diferentes de Pulgar. O zagueiro, inclusive, chegou a atuar assim sob o comando de Tite, em 2024. Nesse cenário, Danilo iria para a defesa. Nos últimos jogos, já sem Evertton Araújo à disposição, Lucas Paquetá chegou a ser recuado, mas ele também está suspenso.