Jorginho foi expulso aos 20 minutos do segundo tempo, no empate entre Flamengo e Independiente del Valle - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Jorginho foi expulso aos 20 minutos do segundo tempo, no empate entre Flamengo e Independiente del ValleReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/09/2026 09:44

correu o risco de virar vilão por ser expulso quando o time perdia por 1 a 0 e corria o risco de levar a disputa para os pênaltis.

Jorginho mostrou alívio com o empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle, o que garantiu a classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores. Afinal,quando o time perdia por 1 a 0 e corria o risco de levar a disputa para os pênaltis.

O volante admitiu que errou ao deixar o braço alto e acertar uma cotovelada no adversário, aos 20 minutos da segunda etapa. Além de lamentar, também fez questão de exaltar o poder de superação do elenco rubro-negro, que mesmo com um a menos segurou o adversário e ainda arrancou o empate, com Arrascaeta.



Jorginho também viu a torcida do Flamengo como decisiva para a classificação, pela forma como apoiou o time no momento difícil.



"Queria agradecer a todo o grupo e à Nação. Vocês foram gigantes. Infelizmente, o erro faz parte do futebol e hoje tive a infelicidade de cometer um. Mas é justamente nesses momentos que mostramos a força desse grupo e de ser Flamengo como a Nação mostrou", escreveu o jogador em postagem no Instagram.



"Tenho muito orgulho de fazer parte desse time e dessa Nação. Um grupo que cresce, se fortalece e se une ainda mais quando mais precisa. Seguimos juntos. Sempre! Rumo às semis".



Jorginho pode não participar da semifinal



Por receber o cartão vermelho, o volante já está suspenso automaticamente para a partida de ida contra o Estudiantes, na semana de 13 de outubro, na Argentina. Já a participação na volta, no dia 20, 21 ou 22 no Maracanã, não é garantida, pois a Conmebol ainda pode puni-lo com mais jogos de suspensão, caso considere o lance da expulsão violento.



Sem Jorginho, o Flamengo tem Lucas Paquetá como principal opção para fazer a dupla de volantes com Erick Pulgar. O camisa 11 já tem feito essa função nos jogos do Brasileirão, inclusive marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no domingo (13).



Próximos jogos do Flamengo



- Red Bull Bragantino: domingo (20), às 18h30 no Maracanã (RJ), pela 28ª rodada do Brasileirão



- Santos: no dia 8 de outubro, às 19h30 na Vila Belmiro (SP), pela 29ª rodada do Brasileirão



- Fluminense: no dia 11 de outubro, às 17h30 no Maracanã (RJ), pela 30ª rodada do Brasileirão