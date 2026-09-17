O Flamengo sofreu, mas está classificado para a semifinal da Libertadores pela oitava vez na história. Em uma noite sem brilho, o Rubro-Negro empatou com o Independiente del Valle por 1 a 1, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, e se classificou com vitória no placar agregado por 3 a 1. O time carioca saiu atrás no placar com gol de Reasco e viu Jorginho ser expulso, mas igualou o placar com Arrascaeta.
Com o resultado, o Flamengo avançou para a semifinal e vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina. Os jogos das semifinais da Libertadores estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.
fotogaleria
Flamengo leva susto no Maracanã
Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo tentou administrar a vantagem e entrou em ritmo lento no Maracanã. O Rubro-Negro controlou a posse de bola nos primeiros minutos, mas faltava agressividade para transformar o volume em chances. Ao todo, foram cinco finalizações no primeiro tempo, mas nenhuma com perigo para o goleiro Quintana, que sequer fez uma defesa.
Já o Independiente del Valle, por sua vez, tentou explorar o erro do Flamengo. Nos primeiros 25 minutos, o time equatoriano adotou uma postura mais defensiva, mas não foi agredido pelos donos da casa. Após a pausa para hidratação, no entanto, a história mudou. Após erro coletivo de Léo Pereira, Ayrton Lucas e Rossi, o atacante Reasco aproveitou a sobra na área e fez 1 a 0.
Jorginho é expulso, mas Arrascaeta salva a noite
Apesar da derrota parcial, o Flamengo ainda tinha a classificação nas mãos. Na volta do intervalo, o Rubro-Negro manteve a postura de controlar a posse de bola, mas continuava com a dificuldade de transformar o volume em chances. O técnico Leonardo Jardim tentou mudar a equipe com as entradas de Arrascaeta e Plata nos lugares de Lucas Paquetá e Carrascal, mas a expulsão de Jorginho aos 19 minutos mudou o jogo.
Com um a mais, o Independiente del Valle passou a ter o controle da bola e sufocou o Flamengo até o fim. Na primeira chegada em vantagem numérica, Alcívar quase ampliou, mas não alcançou o cruzamento. O time equatoriano chegou a marcar com Vásquez após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por impedimento de Carabajal, que participou do lance.
O clima era de tensão no Maracanã. Em meio ao domínio do Indepediente del Valle, no entanto, o Flamengo encontrou a luz no fim do túnel para carimbar a classificação. Rossi deu um chutão para a frente para repor a bola em jogo, a bola atravessou o campo todo, quicou e passou por cima do goleiro Quintana, que errou o tempo de bola. Arrascaeta aproveitou e empatou para festa da Nação.
Flamengo x Independiente del Valle (EQU)
Libertadores - Jogo de volta das quartas de final Data: 17/09/2026 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Arrascaeta); Jorge Carrascal (Gonzalo Plata), Samuel Lino (Varela) e Bruno Henrique (Saúl). Técnico: Leonardo Jardim Independiente del Valle (EQU): Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Layan Loor; Hugo Quintana, Jordy Alcívar e Júnior Sornoza; Emerson Pata (Steven Gongora), Djorkaeff Reasco (Yandri Vásquez) e Matias Perelló (Ronald Briones). Técnico: Joaquín Papa Gols: Djorkaeff Reasco, aos 31' do 1ºT (0-1); Arrascaeta, aos 38' do 2ºT (1-1) Árbitro: Andrés Matonte (URU) Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Muniz (URU) VAR: Antonio Garcia (URU) Cartões amarelos: Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá (FLA); Mateo Carabajal (IDV) Cartões vermelhos: Jorginho (FLA)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.