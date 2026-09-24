Arrascaeta e Bruno Henrique estarão em evento - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta e Bruno Henrique estarão em eventoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/09/2026 10:35

Um dos maiores clubes do futebol brasileiro, o Flamengo tem diversos nomes que marcaram a sua história com jogos e conquistas memoráveis. Porém, o esporte nem sempre remunerou os seus ícones tão bem como nos dias de hoje, de modo que há alguns ex-atletas que não estão em uma situação confortável. O Rubro-Negro está lançando um projeto para auxiliar ídolos que estão passando por algum tipo de vulnerabilidade.

Chamado de "Nação Legado", o projeto tem como objetivo arrecadar recursos por meio de um leilão beneficente para diferentes áreas do Flamengo. Uma das principais bandeiras é auxiliar ex-jogadores que estão em situação de vulnerabilidade financeira.

Dois nomes importantes da história rubro-negra estão entre os beneficiados. Paulo Henrique, lateral dos anos 1960 que disputou a Copa de 1966 pela seleção brasileira, e Ubirajara Alcântara, autor do primeiro gol de goleiro da história do futebol em 1970, pelo Flamengo, estão entre os beneficiados. O "Flamengo Legends" irá indicar outros ex-atletas do clube carioca que irão receber o auxílio no projeto.

O leilão terá uma etapa digital, com contribuições de R$ 50 e certificado oficial, além da disputa por 131 lugares no jantar beneficente de 30 de outubro, no Maracanã, com a presença de ídolos como Arrascaeta e Bruno Henrique, além de outras personalidades rubro-negras. No jantar, serão definidos os 21 nomes que ficarão nos pedestais dos novos bustos dos atuais jogadores do Flamengo.

Além desse auxílio, a arrecadação servirá para financiar o projeto "Jogaremos Juntos", que é uma iniciativa social do Flamengo presente em oito comunidades da cidade do Rio de Janeiro e também de regiões da Baixada Fluminense, com mais de 1.200 crianças atendidas. A iniciativa mira uma expansão nacional a longo prazo.