Apesar da fase atual, Rossi ainda é muito bem visto pela diretoria - Gilvan de Souza / Flamengo

Apesar da fase atual, Rossi ainda é muito bem visto pela diretoriaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/09/2026 14:30

O goleiro do Flamengo, Agustín Rossi, de 31 anos, entrou na mira do River Plate. De acordo com informações da "ESPN", o clube de Buenos Aires tem o jogador rubro-negro com uma das opções para substituir Santiago Beltrán, que deve ser negociado na virada do ano.

O jovem, de 21 anos, está na mira de grandes clubes como Inter de Milão e Manchester United. Ele é tratado como uma pérola da posição no futebol argentino e deverá se transferir em breve para o Velho Continente.

Santiago Beltrán, inclusive, é agenciado pelo mesmo empresário que Dibu Martínez, goleiro da seleção argentina e que defende o Chelsea, e tem forte trânsito em clubes do futebol europeu.

Agustín Rossi é um dos nomes avaliados e conta com a aprovação do River Plate, porém, alguma investida só deverá ser feita pelo clube de Buenos Aires no próximo ano, caso o goleiro fosse vendido.

Apesar do interesse do River Plate, o Flamengo não deve facilitar a saída de Rossi. Mesmo que o goleiro argentino não esteja vivendo uma temporada tão em alta como foi no ano passado, ele é visto como peça fundamental do elenco.

Rossi tem contrato até o fim de 2027, mas o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, já deixou claro que o goleiro é uma das prioridades para renovação de um novo contrato. O Rubro-Negro tentará avançar com o argentino nos próximos meses por um vínculo mais longo.

Revelado pelo Chacaritas Jrs, Rossi teve passagens por clubes importantes do futebol argentino como Estudiantes, Lanús e Boca Juniors. Ele também atuou no Al-Nassr, da Arábia Saudita, equipe de Cristiano Ronaldo, antes de chegar ao Flamengo em 2023.

No total, o goleiro entrou em campo em 188 partidas pelo Flamengo. No total, o goleiro conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas, além de títulos de menor expressão pelo Rubro-Negro.