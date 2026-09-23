Apesar da fase atual, Rossi ainda é muito bem visto pela diretoriaGilvan de Souza / Flamengo
River Plate tem interesse na contratação de Rossi, goleiro do Flamengo
Argentino, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2027; Rubro-Negro tem desejo de ampliar o vínculo do veterano e não deve facilitar saída
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Clube e treinador foram punidos por episódios no duelo contra o Independiente Del Valle, pelas quartas de final da Libertadores
Pulgar é criticado por ex-jogador chileno após recusar convocação
Volante do Flamengo recusou jogar pela seleção chilena, e atitude repercutiu de forma negativa no país; jogador nega acusações
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Flamengo confia em trunfo importante em relação à última Data Fifa
Expectativa é que time não repita atuações ruins que teve nas primeiras partidas após a parada para a Copa do Mundo
Ex-Flamengo provoca adversário 'à lá Deyverson' e toma virada no fim
Revelado pelo Rubro-Negro, atacante de 22 anos está atuando na série C do Campeonato Brasileiro; atleta quase reforçou o Barcelona em 2023
Flamengo se acerta com Estudiantes sobre palco da semi da Libertadores
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