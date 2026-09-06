Rossi valorizou a postura do Flamengo fora de casa - Gilvan de Souza/Flamengo

Rossi valorizou a postura do Flamengo fora de casaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/09/2026 19:00 | Atualizado 06/09/2026 20:34

Rio - Rossi superou a desconfiança e voltou a se destacar pelo Flamengo. Sem sofrer gols pelo terceiro jogo consecutivo, o goleiro argentino valorizou a postura do time na vitória sobre o Remo por 1 a 0 , neste domingo (6), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogador destacou principalmente o sacrifício dos jogadores para atingir as metas planejadas.

"Nós tivemos uma semana para treinar e ajustar detalhes que fariam a diferença no futuro. Nós planejamos conquistar nove pontos no Brasileirão antes do jogo da Libertadores e conseguimos. O mais importante foi o sacrifício da equipe e tenho que parabenizar o time pela vitória porque é sempre importante vencer fora de casa", disse o goleiro do Flamengo.

Sob forte chuva, o Flamengo controlou as ações e teve mais volume, mesmo jogando fora de casa. O Rubro-Negro criou as melhores chances, mas não construiu uma vitória elástica por causa da atuação inspirada do goleiro Marcelo Rangel. Do outro lado, Rossi também apareceu bem e fez uma grande defesa em cabeçada de Gabriel Taliari. De tanto insistir, o Mais Querido venceu com gol de Samuel Lino.

Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança com 54 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Depois, recebe o Corinthians, domingo (13), às 17h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.