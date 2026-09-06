Plata publicou foto em Dubai na última sexta-feira (4) - Reprodução / Instagram @gonzaloplata

Plata publicou foto em Dubai na última sexta-feira (4)Reprodução / Instagram @gonzaloplata

Publicado 06/09/2026 10:00

Rio - O atraso no retorno de Gonzalo Plata , após negócio com o Dínamo Moscou melar, não caiu bem nos bastidores do Flamengo. A equipe rubro-negra espera a chegada do equatoriano ao Rio neste domingo (6). No entanto, até o último sábado (5), o ponta estava em Dubai, no Oriente Médio.

Segundo o "ge", a diretoria do Mais Querido está irritada com o atraso do jogador. A expectativa era de que Plata retornasse direto para o Rio de Janeiro depois de ser reprovado nos exames médicos pelo time da Rússia

Contudo, o equatoriano passou os últimos dias nos Emirados Árabes, onde seus agentes estariam analisando novas propostas. As últimas ofertas giram em torno de 6 milhões de dólares (R$ 30 milhões), valor muito abaixo dos 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) que seriam pagos pelo Dínamo.

A postura incomodou a diretoria, que entende que o staff de Plata o estaria oferecendo a diversos clubes, forçando sua saída. Bap, presidente do Flamengo, já afirmou não ter mais interesse em vendê-lo nesta janela de transferências.

O Mais Querido espera a reapresentação de Plata no Ninho do Urubu na tarde deste domingo (6). Lá, o jogador será avaliado fisicamente e o clube decidirá se ele deve encontrar a delegação em Quito, no Equador, para enfrentar o Independiente Del Valle. O atleta tem contrato até agosto de 2029.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci