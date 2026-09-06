Plata publicou foto em Dubai na última sexta-feira (4)Reprodução / Instagram @gonzaloplata
Atraso de Plata em retorno irrita o Flamengo
Empresário do atacante estuda propostas do mundo árabe; Rubro-Negro não deseja vendê-lo e espera sua chegada neste domingo (6)
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Zagueiro e meia estão recuperados de lesão e voltam à lista de relacionados; a partida acontece no domingo (6), às 16h, no Mangueirão
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Volante está em recuperação com o Departamento Médico do Rubro-Negro; exame de imagem apontou lesão muscular na coxa esquerda
Plata explica atraso e indica nova data de retorno ao Flamengo
Rubro-Negro havia previsto a volta do atacante na última sexta (4), mas ele seguiu hospedado em Dubai, nos Emirados Árabes
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