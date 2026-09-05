Plata deve voltar ao Flamengo no domingo (6) - Adriano Fontes / Flamengo

Plata deve voltar ao Flamengo no domingo (6)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/09/2026 09:21

Rio - "Devolvido" após negócio frustrado com o Dínamo Moscou , Gonzalo Plata atrasou seu retorno ao Flamengo. Na apresentação dos reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas, o clube indicou que o equatoriano voltaria ao Rio na última sexta (4), mas isso não aconteceu.

Segundo o perfil "Papparazzo Rubro-Negro", o atacante ficou em Dubai, nos Emirados Árabes, onde seu empresário estaria tentando conseguir propostas semelhantes à do clube russo. A apuração diz que o principal interessado é o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

Caso nenhum negócio se concretize, Plata deve retornar ao Rubro-Negro no domingo (6). A ideia do clube é relacioná-lo para a partida de quinta-feira (10), contra o Independiente Del Valle, pelas quartas de final da Libertadores. Para isso, o jogador deve encontrar a delegação já em Quito, no Equador.

Antes de jogar pela competição continental, o Mais Querido enfrenta o Remo, em Belém, no domingo (6), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. De lá, a equipe irá direto para a altitude equatoriana, onde retomará os treinamentos já na segunda (7), para se acostumar com as condições locais.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci