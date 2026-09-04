Juliano Viana é o novo reforço do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Juliano Viana é o novo reforço do FlamengoDivulgação/Flamengo

Publicado 04/09/2026 17:35

Rio - O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (4) a contratação do atacante Juliano Viana, do Bragantino. Nascido em 1º de março de 2008, o jovem de 18 anos chega do clube paulista para reforçar o elenco do sub-20 e assinou contrato até o fim de 2028.

"Estou muito feliz por essa oportunidade e pela forma como fui recebido por todos. Espero conquistar títulos e, se Deus quiser, chegar ao profissional. Estou ansioso para estrear, vestir o Manto e começar essa nova etapa", disse o atacante em entrevista ao site oficial do Flamengo.

Juliano Viana faz parte da negociação por Wallace Yan, que foi vendido ao Bragantino. O Flamengo será detentor de 60% dos direitos econômicos do jovem e terá a opção de adquirir uma fatia maior durante esse período contratual.

Revelado pelo Bragantino, Juliano Viana estava emprestado ao Palmeiras. O jovem foi devolvido por causa de razões disciplinares, mas mesmo assim despertou interesse do Flamengo. Embora ainda esteja na base, ele já estreou como profissional em 2024, pelo Massa Bruta.