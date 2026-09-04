Ao lado de José Boto, Anthony Valencia (E) e Joaquín Freitas (D) mostraram numeração do Manto SagradoAdriano Fontes / Flamengo

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Pedro Logato
Rio - O Flamengo apresentou nesta sexta-feira (4) dois reforços para o segundo semestre. O meia-atacante Anthony Valencia, de 23 anos, nascido no Equador, e que estava atuando no futebol belga. Além dele, o atacante Joaquín Freitas, de 19 anos, que foi revelado e defendia o River Plate. Pouco conhecidos dos torcedores, os dois se apresentaram na chegada.
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"Estou muito contente de ter essa oportunidade no Flamengo. Me considero um jogador intenso, que gosta de ficar com a bola e se agressivo. E tenho também uma entrega muito grande, de disputar toda bola como se fosse a última do jogo", disse Joaquín Freitas, de 19 anos.
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"Quero agradecer os dirigentes pela oportunidade de chegar no Flamengo. Acredito que sou um jogador criativo, também bastante rápido e pretendo realmente retribuir a confiança por ter chegado até aqui", disse Anthony Valencia, de 23 anos.
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Os dois também contaram como foi a abordagem do Flamengo. O equatoriano deixou claro que a escolha foi mais fácil, enquanto o argentino, que atuava no River Plate, disse que a decisão demorou um pouco para ser tomada.
"Quando chegou a proposta do Flamengo foi uma decisão difícil de tomar, estava também em um clube grande, com grande pressão e também gigante, mas o desafio esportivo e o meu futuro foi o que pesou na balançar de poder vir para o Flamengo. Claro, conversei com meus familiares e vimos que era a melhor escolha", afirmou Joaquín.
"No meu caso não pensei duas vezes. Conversei claro com meus familiares, mas vi o Flamengo como uma oportunidade incrível. Acredito que cheguei aqui para construir muitas coisas, fazer história nesse clube tão grande", afirmou.
Anthony Valencia faz parte da seleção do Equador e foi contratado pelo Flamengo para substituir Gonzalo Plata. Porém, o jogador, de 25 anos, teve sua transferência para o futebol russo cancelada. O novo atleta do Flamengo falou sobre sua relação com o compatriota. 
"Conversamos, temos uma relação muito boa e será muito importante ter um compatriota como companheiro. Sei que o Gonzalo (Plata) já fez muito coisa pelo Flamengo e eu espero assim como ele também conseguir realizar", contou.
Joaquín Freitas teve a oportunidade de enfrentar o Flamengo recentemente durante a paralisação para a Copa do Mundo, quando River e o Rubro-Negro participaram de uma competição amistosas em Portugal.
"Tive a oportunidade de enfrentar o Flamengo durante a paralisação da Copa do Mundo, e nunca poderia imaginar que poderia estar fazendo parte desse elenco. É um elenco realmente muito capacitado, com muita qualidade, e fico muito contente de fazer parte desse grupo", concluiu.
 