Ao lado de José Boto, Anthony Valencia (E) e Joaquín Freitas (D) mostraram numeração do Manto Sagrado - Adriano Fontes / Flamengo

Ao lado de José Boto, Anthony Valencia (E) e Joaquín Freitas (D) mostraram numeração do Manto SagradoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 04/09/2026 12:11

Rio - O Flamengo apresentou nesta sexta-feira (4) dois reforços para o segundo semestre. O meia-atacante Anthony Valencia, de 23 anos, nascido no Equador, e que estava atuando no futebol belga. Além dele, o atacante Joaquín Freitas, de 19 anos, que foi revelado e defendia o River Plate. Pouco conhecidos dos torcedores, os dois se apresentaram na chegada.

"Estou muito contente de ter essa oportunidade no Flamengo. Me considero um jogador intenso, que gosta de ficar com a bola e se agressivo. E tenho também uma entrega muito grande, de disputar toda bola como se fosse a última do jogo", disse Joaquín Freitas, de 19 anos.

"Quero agradecer os dirigentes pela oportunidade de chegar no Flamengo. Acredito que sou um jogador criativo, também bastante rápido e pretendo realmente retribuir a confiança por ter chegado até aqui", disse Anthony Valencia, de 23 anos.

Os dois também contaram como foi a abordagem do Flamengo. O equatoriano deixou claro que a escolha foi mais fácil, enquanto o argentino, que atuava no River Plate, disse que a decisão demorou um pouco para ser tomada.

"Quando chegou a proposta do Flamengo foi uma decisão difícil de tomar, estava também em um clube grande, com grande pressão e também gigante, mas o desafio esportivo e o meu futuro foi o que pesou na balançar de poder vir para o Flamengo. Claro, conversei com meus familiares e vimos que era a melhor escolha", afirmou Joaquín.

"No meu caso não pensei duas vezes. Conversei claro com meus familiares, mas vi o Flamengo como uma oportunidade incrível. Acredito que cheguei aqui para construir muitas coisas, fazer história nesse clube tão grande", afirmou.

Anthony Valencia faz parte da seleção do Equador e foi contratado pelo Flamengo para substituir Gonzalo Plata. Porém, o jogador, de 25 anos, teve sua transferência para o futebol russo cancelada. O novo atleta do Flamengo falou sobre sua relação com o compatriota.

"Conversamos, temos uma relação muito boa e será muito importante ter um compatriota como companheiro. Sei que o Gonzalo (Plata) já fez muito coisa pelo Flamengo e eu espero assim como ele também conseguir realizar", contou.

Joaquín Freitas teve a oportunidade de enfrentar o Flamengo recentemente durante a paralisação para a Copa do Mundo, quando River e o Rubro-Negro participaram de uma competição amistosas em Portugal.

"Tive a oportunidade de enfrentar o Flamengo durante a paralisação da Copa do Mundo, e nunca poderia imaginar que poderia estar fazendo parte desse elenco. É um elenco realmente muito capacitado, com muita qualidade, e fico muito contente de fazer parte desse grupo", concluiu.