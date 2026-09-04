Léo Ortiz segura o troféu do Super Bowl da NFL - Divulgação/Flamengo

Léo Ortiz segura o troféu do Super Bowl da NFLDivulgação/Flamengo

Publicado 04/09/2026 16:30 | Atualizado 04/09/2026 16:46

Rio - O Flamengo recebeu uma visita ilustre nesta sexta-feira (4). O troféu Vince Lombardi, a taça que fica com o campeão do Super Bowl, fez um tour pelo Ninho do Urubu. O encontro faz parte da programação da NFL, que realizará uma partida no Rio de Janeiro pela primeira vez no próximo dia 27, no Maracanã.

Durante a visita, os jogadores do Flamengo posaram ao lado do icônico troféu Vince Lombardi. Na última temporada, o Seattle Seahawks venceu o New England Patriots por 29 a 13 e conquistou o Super Bowl LX, realizado em fevereiro deste ano, em Santa Clara, na Califórnia.

A NFL realizará o terceiro jogo da sua história no Brasil. Nos últimos dois anos, a liga de futebol americano realizou as partidas na Neo Química Arena, a casa do Corinthians. Já em 2026, firmou acordo para realizar o jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no Maracanã.

O acordo da NFL com o Rio de Janeiro prevê ao menos três jogos até 2030, consolidando o Brasil como uma peça-chave na estratégia global de expansão da liga. Neste período, também serão realizadas partidas na Neo Química Arena, em São Paulo.

Ao longo da história da NFL, 56 jogos de temporada regular já foram disputados internacionalmente, com Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, São Paulo e Toronto entre as sedes até o momento. Em 2025, Dublin, Berlim e Madri também receberam jogos. Em 2026, Melbourne entrou no calendário.