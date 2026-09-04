Rossi é o goleiro do Flamengo desde julho de 2023Adriano Fontes / Flamengo
Torcedores do Flamengo questionam possível renovação de Rossi
O goleiro que chegou ao clube em 2023 está vivendo seu momento mais conturbado com a camisa rubro-negra, tornando-se alvo de críticas
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