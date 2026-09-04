Rossi é o goleiro do Flamengo desde julho de 2023 - Adriano Fontes / Flamengo

Rossi é o goleiro do Flamengo desde julho de 2023Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 04/09/2026 16:41

Rio - O desejo do Flamengo em renovar o contrato do goleiro Agustín Rossi não agradou parte da torcida. Nas redes sociais, alguns torcedores não reagiram com entusiasmo com a notícia e criticaram tanto o camisa 1 pela má fase, quanto a diretoria pela vontade de ampliar o vínculo.

"O Rossi foi extremamente importante para a conquista da Libertadores ano passado. Mas neste ano ele está longe de passar confiança", disse um torcedor no "X". "O Flamengo nunca soube encerrar ciclos e com essa diretoria não tem sido diferente", completou outro rubro-negro.

Rossi não vive boa fase pelo Flamengo. Decisivo para a conquista da Libertadores de 2025, o goleiro vem acumulando falhas. Apesar de não ter sofrido gol nos últimos dois jogos, ainda não recuperou a confiança dentro de campo e nem dos torcedores, que têm dúvidas sobre a renovação.



"Tenho muito respeito e admiração por ele por conta do tetra da Libertadores, mas ele vai me desculpas, não tem motivos para essa renovação. Faz tempo que ele não passa a confiança que ele nos dava em temporadas anteriores", comentou um torcedor no "X".

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza