Gabigol se pronunciando após declarar que voltaria para o Flamengo - Reprodução/SantosTv

Gabigol se pronunciando após declarar que voltaria para o FlamengoReprodução/SantosTv

Publicado 04/09/2026 14:19 | Atualizado 04/09/2026 14:47

Rio - O atacante Gabriel Barbosa recuou após declarar que deseja voltar a jogar pelo Flamengo . Em entrevista na "Santos TV", o camisa 9 do Santos pediu desculpas para a torcida, que manifestou incômodo com a declaração do jogador no canal "Fui Clear".

"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.

O Santos soltou esse vídeo no grupo de jornalistas com posicionamento do Gabigol após a repercussão de sua fala sobre Flamengo ainda em empréstimo no Santos:



“Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração… pic.twitter.com/g4qvTveatO — Gabriela Arantes Brino (@gabbsbrino) September 4, 2026

Durante a entrevista no canal do "Fui Clear", Gabigol destacou a sua relação com o Flamengo e revelou que foi o clube que mais se identificou, junto com o Santos. O jogador lamentou a saída, mas reiterou o carinho, principalmente pela torcida, deixando claro que houve desavença com a diretoria.

"Eu sempre joguei para a torcida. Nunca joguei para o diretor ou o presidente. O Flamengo é a torcida, não quem está lá. No final de tudo, acho que a torcida se identificou. Todo mundo sabe que eu queria ficar. É o clube que eu mais fiz jogos, mais morei na cidade, mais me identifiquei junto com o Santos", afirmou.

Questionado se tinha o desejo de retornar, Gabigol foi direto: "Tenho vontade, sim. O Flamengo é um time que mexe comigo", afirmou. Foi essa frase, no entanto, que gerou incômodo nos torcedores do Santos, que criticaram o atacante nas redes sociais.

O trecho foi tirado da entrevista, mas a polêmica já estava no ar. Outra parte que gerou incômodo foi sobre um possível retorno ao Cruzeiro. Emprestado até o fim do ano ao Santos, Gabigol declarou que não está confiante na permanência e que acredita na volta por cima na Raposa.

"Sendo sincero, eu acho que ficar aqui (no Santos) é muito difícil por questões financeiras do clube. Eu ainda acho que as coisas no Cruzeiro podem dar certo. Claro que fica marcado o meu pênalti perdido contra o Corinthians, mas acho que faz parte. Se tiver que bater de novo, vou bater", finalizou.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza