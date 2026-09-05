Evertton Araújo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Evertton Araújo em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/09/2026 15:25 | Atualizado 05/09/2026 15:45

Rio - Evertton Araújo virou desfalque no Flamengo . Neste sábado (5), o clube informou que o exame de imagem realizado após a vitória sobre o Mirassol por 2 a 0 apontou lesão muscular na coxa esquerda.

A partida aconteceu na noite de quarta-feira (2), no Maracanã. Ele estava no banco de reservas, mas foi acionado ainda no primeiro tempo para entrar no lugar de Pulgar, que estava com dores após sofrer uma pancada na coxa direita. O chileno, porém, segue à disposição de Leonardo Jardim.



Evertton não atuou no segundo tempo. Naquela noite, o Rubro-Negro já havia informado que ele "sentiu um desconforto na coxa esquerda e, por isso, foi substituído no intervalo".

Agenda

O Flamengo enfrentará o Remo no domingo (6), a partir das 16h, no Mangueirão. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.