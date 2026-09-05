Evertton Araújo em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Evertton Araújo tem lesão confirmada e vira desfalque no Flamengo
Volante está em recuperação com o Departamento Médico do Rubro-Negro; exame de imagem apontou lesão muscular na coxa esquerda
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Plata explica atraso e indica nova data de retorno ao Flamengo
Rubro-Negro havia previsto a volta do atacante na última sexta (4), mas ele seguiu hospedado em Dubai, nos Emirados Árabes
Flamengo terá reforços para sequência de jogos fora de casa
Anthony Valencia e Joaquín Freitas foram relacionados para viagem casada para Belém e Quito, no Equador, assim como Pulgar
Renovação de Pedro vira prioridade máxima no Flamengo
Atacante e Léo Pereira tem contratos com o Rubro-Negro até o fim do ano que vem; José Boto deixou claro que mantê-los é o desejo do clube
Flamengo acerta contratação de atacante do Bragantino
Jogador, de 18 anos, chega do clube paulista para reforçar o elenco do sub-20 e contrato válido até o fim de 2028 com o Rubro-Negro
Torcedores do Flamengo questionam possível renovação de Rossi
O goleiro que chegou ao clube em 2023 está vivendo seu momento mais conturbado com a camisa rubro-negra, tornando-se alvo de críticas
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