Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/09/2026 18:00 | Atualizado 04/09/2026 18:12

Rio - O Flamengo terá novidades para a sequência de jogos fora de casa contra Remo, em Belém, e Independiente del Valle, do Equador, em Quito. Apresentados nesta sexta-feira (4), os atacantes Anthony Valencia e Joaquín Freitas foram relacionados para a viagem casada e vão ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, segundo o "ge".

Além disso, o Flamengo terá o volante Pulgar à disposição. O chileno sofreu um incômodo muscular durante a vitória sobre o Mirassol por 2 a 0, na última quarta-feira (2), no Maracanã, em jogo atrasado pela 4ª rodada do Brasileirão. Já o zagueiro Vitão e o meia De la Cruz podem ser reforços na Libertadores. Por outro lado, o volante Evertton Araújo é desfalque.

Novos reforços do Flamengo, Anthony Valencia e Joaquín Freitas já estavam treinando com o elenco nos últimos dias, mesmo antes da apresentação oficial. Os jogadores não foram regularizados antes do jogo contra o Mirassol, mas já estão à disposição para a partida contra o Remo, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Após enfrentar o Remo, o Flamengo inicia a disputa com o Independiente del Valle, do Equador, em Quito, na próxima quinta-feira (10), às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Já a partida de volta será no próximo dia 17, às 21h30, no Maracanã. Antes, recebe o Corinthians, dia 13, às 17h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.