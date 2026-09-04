Flamengo jogou duas vezes no novo Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, mas não foi pelo Brasileirão - Vitor Silva/CBF

Flamengo jogou duas vezes no novo Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, mas não foi pelo BrasileirãoVitor Silva/CBF

Publicado 04/09/2026 14:28

enfrentará o Remo no domingo (6), às 16h (de Brasília) no Mangueirão. O Rubro-Negro jogou pela última vez no estádio desde 2005, quando goleou o Paysandu. O Flamengo está de volta ao Pará, ondeno Mangueirão. O Rubro-Negro jogou pela última vez no estádio em fevereiro de 2025, pela Supercopa Rei , mas em uma partida do Brasileirão faz muito mais tempo,

Naquela edição do campeonato, o clube estava numa situação completamente diferente da atual, tendo se livrado do rebaixamento na reta final, em arrancada com Joel Santana. Fora de campo, a situação também não era das melhores: afundado numa crise financeira que perduraria até o início da reestruturação a partir de 2012, sem estrutura e com gestão bagunçada.

Mesmo assim, em 4 de dezembro de 2025, o Flamengo goleou o rebaixado Paysandu por 4 a 1, com dois gols de Leonardo Moura e outros dois de Renato Abreu. Desde então, nenhum outro clube paraense figurou na primeira divisão, até 2026.



Quando foi o último jogo contra o Remo no Pará

O adversário da vez é o Remo, que recebeu os rubro-negros pela última vez em um confronto pela Copa do Brasil de 2013. E novamente os cariocas levaram a melhor, com vitória por 1 a 0, gol de Rafinha, em 3 de abril.



Flamengo nos últimos anos no Mangueirão



O Flamengo ainda jogou duas vezes no estádio, em 2025 e 2024, para a alegria dos torcedores. Afinal, agora eles têm os principais jogadores do futebol brasileiro para assistir.



O mais recente teve até mesmo troféu levantado, o da Supercopa Rei do ano passado, ao fazer 3 a 1 sobre o Botafogo. Quem marcou nesse 2 de fevereiro foi Bruno Henrique (duas vezes) e Luiz Araújo.



Houve também uma partida pelo Campeonato Carioca de 2024. O adversário foi o Sampaio Corrêa, com triunfo por 2 a 0, com gols de Gabigol e Bruno Henrique.