Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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João Alexandre Borges
Rio - O Flamengo divulgou, neste sábado (5), os relacionados para a partida a partida contra o Remo. O zagueiro Vitão e o meia De La Cruz retornaram à lista, que conta com os recém-chegados Anthony Valencia e Joaquín Freitas.
De La Cruz e Vitão estão recuperados de lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, Alex Sandro, que realiza trabalhos em campo com a preparação física, segue fora. No dia 11 de agosto, o clube informou que ele estava com dores na panturrilha direita em função de uma tendinite.
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Evertton Araújo, que se machucou na quarta-feira (2), quando o Rubro-Negro venceu o Mirassol por 2 a 0, também é desfalque. O exame de imagem realizado após a partida apontou lesão muscular na coxa esquerda.
A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Remo no domingo (6), a partir das 16h, no Mangueirão. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja os relacionados do Flamengo

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;
DEFENSORES: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Johnny, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão;
MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran e Saúl;
ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Valencia.