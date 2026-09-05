Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/09/2026 16:33 | Atualizado 05/09/2026 17:16

De La Cruz e Vitão estão recuperados de lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, Alex Sandro, que realiza trabalhos em campo com a preparação física, segue fora. No dia 11 de agosto, o clube informou que ele estava com dores na panturrilha direita em função de uma tendinite.



Evertton Araújo, que se machucou na quarta-feira (2), quando o Rubro-Negro venceu o Mirassol por 2 a 0, também é desfalque. O exame de imagem realizado após a partida apontou lesão muscular na coxa esquerda

A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Remo no domingo (6), a partir das 16h, no Mangueirão. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Veja os relacionados do Flamengo

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

DEFENSORES: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Johnny, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão;

MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran e Saúl;

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Valencia.