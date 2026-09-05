De La Cruz e Vitão estão recuperados de lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, Alex Sandro, que realiza trabalhos em campo com a preparação física, segue fora. No dia 11 de agosto, o clube informou que ele estava com dores na panturrilha direita em função de uma tendinite.
Evertton Araújo, que se machucou na quarta-feira (2), quando o Rubro-Negro venceu o Mirassol por 2 a 0, também é desfalque. O exame de imagem realizado após a partida apontou lesão muscular na coxa esquerda.
A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Remo no domingo (6), a partir das 16h, no Mangueirão. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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