Saúl em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
Depois de se recuperar de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, em abril, o espanhol sofreu para reconquistar espaço no elenco e acabou no fim da fila, sem muitas oportunidades. Agora, pode receber uma nova chance do comandante português.
Isso porque o Rubro-Negro deve ter opções reduzidas no meio-campo nos próximos dias. Erick Pulgar e Evertton Araújo foram substituídos durante o duelo com o Leão Caipira por dores na coxa direita e na coxa esquerda, respectivamente.
Sendo assim, Saúl vive expectativa para, quem sabe, retornar à escalação principal. O Flamengo enfrentará o Remo no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a segunda posição na tabela, com 51 pontos. Quem lidera é o Palmeiras, que tem 52.
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