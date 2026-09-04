Saúl em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim voltou a dar minutagem para Saúl na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, na última quarta-feira (2), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista não entrava em campo desde antes da pausa para a Copa do Mundo, no fim de maio. Ele foi acionado na reta final do confronto, para a vaga de Carrascal.
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Depois de se recuperar de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, em abril, o espanhol sofreu para reconquistar espaço no elenco e acabou no fim da fila, sem muitas oportunidades. Agora, pode receber uma nova chance do comandante português.

Isso porque o Rubro-Negro deve ter opções reduzidas no meio-campo nos próximos dias. Erick Pulgar e Evertton Araújo foram substituídos durante o duelo com o Leão Caipira por dores na coxa direita e na coxa esquerda, respectivamente.
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Sendo assim, Saúl vive expectativa para, quem sabe, retornar à escalação principal. O Flamengo enfrentará o Remo no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a segunda posição na tabela, com 51 pontos. Quem lidera é o Palmeiras, que tem 52.
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Saúl em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã
Evertton Araújo se lesionou