Wallace Yan em jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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João Alexandre Borges
Rio - A rescisão de contrato de Wallace Yan com o Flamengo apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (3). O atacante deixou o Rubro-Negro e se transferiu para o Red Bull Bragantino.
Os clubes confirmaram a transferência na noite de quarta-feira (2). O Massa Bruta anunciou que o contrato de Wallace Yan é válido até agosto de 2031.
Rescisão de Wallace Yan com o Vasco no BID - Reprodução / BID
Rescisão de Wallace Yan com o Vasco no BIDReprodução / BID
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"Claro que fica marcado o que aconteceu no Flamengo, títulos, consegui fazer gols, ajudar a equipe, mas aqui chega um novo cara. Um homem que tem que trabalhar, começar do zero, porque o que eu fiz e o que aconteceu já ficou de lado. Agora eu estou no Red Bull Bragantino, uma casa nova, espero me identificar muito com esse clube e espero me sair muito bem também", afirmou Wallace Yan, de 21 anos, ao site do clube.
O Bragantino acertou pagar ao Flamengo 6 milhões de euros (R$ 35,6 milhões na cotação do dia do anúncio) por 70% dos direitos econômicos de Wallace Yan. Além disso, o Massa Bruta vai ceder o jovem Juliano Viana ao Rubro-Negro.
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Wallace Yan em jogo do Flamengo
Rescisão de Wallace Yan com o Vasco no BID