Samuel Lino reclamou do gramado do Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Samuel Lino reclamou do gramado do MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/09/2026 16:08 | Atualizado 03/09/2026 16:19

Rio - O atacante Samuel Lino reclamou muito após ser substituído na vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2 a 0, nesta última quarta-feira (2), no Maracanã, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão. O jogador demonstrou chateação depois de dar lugar para Everton Cebolinha. Nas redes sociais, um dublador revelou o diálogo.

Leitura labial (feita por @vellosogg) da irritação de Samuel Lino, do Flamengo, no jogo contra o Mirassol:



"Não toca uma bola, porr*. Não toca a bola. Eu tô do lado. Tomar no c*, car****, vai se f****."



@vellosogg

Reprodução/Premiere pic.twitter.com/npsmXZS5xY — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 3, 2026

Samuel Lino foi substituído por Everton Cebolinha, aos 36 minutos do segundo tempo, e deixou o campo na bronca. O atacante, inclusive, não cumprimentou o técnico Leonardo Jardim, mas depois voltou para falar com o treinador. Os torcedores presumiram que estava irritado pela substituição ou por conta de algum companheiro de equipe não passar a bola para ele.

Motivo da reclamação do Lino



Arrascaeta não tocou intencionalmente pra ele. E essa não foi a primeira. Panelou forte. pic.twitter.com/dU07CYTAUg — Impopular Opinião (@impopularopniao) September 3, 2026

Após o jogo, no entanto, o próprio jogador e o técnico explicaram a polêmica. Na declaração de ambos, o motivo de verdade para as reclamações seria a má conservação do gramado. Na zona mista, o jogador reclamou da dificuldade de dar sequência aos lances com a situação do campo.

"Não, fiquei meio irritado ali pelo jogo e pelo contexto do gramado também que não vinha me ajudando, até dei uma gesticulada de que não vinha dando certo nenhuma jogada", explicou o jogador.

Já o treinador também falou que a reclamação do atleta não foi pela substituição e nem alguma questão específica com ele. Leonardo Jardim brincou que Samuel Lino ficou chateado com o gramado e descontou a frustração nele, mas conseguiu contornar a situação na hora.

"Ele saí, e não passou por mim, ele desviou um pouco, aí disse 'vem aqui me cumprimentar' e aí ele disse 'p..., nada bom, não dá para passar, a grama toda hora escorrega'. E aí eu respondi: 'mas eu não tenho nada a ver com isso, é para todos'", finalizou o português.

Com a vitória sobre o Mirassol, o Flamengo chegou a 51 pontos e reduziu a distância para o líder Palmeiras para apenas um ponto. Vice-líder, o Rubro-Negro volta a campo contra o Remo, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza