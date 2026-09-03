Carrascal tem três gols e cinco assistências nos últimos cinco jogos pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Rodrigo Souza
Rio - Carrascal voltou a brilhar pelo Flamengo. Após sofrer com suspensões e falta de sequência, o meia colombiano superou a desconfiança, recuperou o protagonismo e vem comandando as ações ofensivas. O meio-campista marcou na vitória sobre o Mirassol por 2 a 0, nesta última quarta-feira (2), em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão, e soma oito participações em gols nos últimas cinco partidas.
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Na vitória sobre o Mirassol, Carrascal marcou um gol e deu uma assistência para Lucas Paquetá. Nos últimos cinco jogos da temporada, o meia colombiano soma três gols e cinco assistências, com um total de oito participações em gols no período. O jogador tem média de 44 minutos para participar de um gol, criou seis grandes chances e deu 12 passes decisivos, segundo as estatísticas do "SofaScore". 
Já no Brasileirão, Carrascal é o meia com mais participações diretas em gols (11). Nos últimos quatro jogos da competição, o colombiano participou diretamente de sete gols. Foram três participações na goleada sobre o Mirassol (5 a 1) no Maião, duas na vitória sobre o Botafogo (3 a 0) e mais duas no novo triunfo sobre o time paulista (2 a 0), no Maracanã. Ele passou em branco apenas na derrota diante do Cruzeiro.
Com a vitória sobre o Mirassol, o Flamengo chegou a 51 pontos e reduziu a distância para o líder Palmeiras para apenas um ponto. Com isso, depende apenas de si para conquistar o título brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Vice-líder, o Rubro-Negro volta a campo contra o Remo, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão. 
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Carrascal tem três gols e cinco assistências nos últimos cinco jogos pelo Flamengo
No Brasileirão, Carrascal também se destaca: é o meia com mais participações em gols, sendo 11 marcados
No Brasileirão, Carrascal é o meia com mais participações em gols: 11 (cinco tentos e seis assistências)