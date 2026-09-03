Rossi é o goleiro do Flamengo desde julho de 2023Adriano Fontes / Flamengo

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João Vitor Cravo
Rio - Agustín Rossi, goleiro do Flamengo, comentou sobre a chegada do centroavante argentino Joaquín Freitas ao clube. O arqueiro pediu "paciência" com o compatriota neste início e valorizou sua passagem pelo River Plate, mas fez alerta ao novo companheiro sobre a pressão da torcida rubro-negra.
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"Ele vem para ajudar, mesmo que seja muito novo. Eu tenho acompanhado alguns jogos dele, conheço ele dentro do campo e, pelo pouco que dá para ver, eu acho que ele vai ajudar muito", iniciou Rossi, sobre Joaquín, após a vitória do Mais Querido sobre o Mirassol, nesta quarta (2).
"Mas a única coisa que posso pedir é paciência com ele, porque é difícil sair de casa sendo tão novo e vir para um time do tamanho do Flamengo. Mesmo que ele esteja acostumado com essa pressão lá no River, eu acho que aqui vai ser diferente, e a gente tem que ajudar ele a se achar rapidamente", completou.
Joaquín Freitas, de 19 anos, foi comprado pelo clube carioca por cerca de 7 milhões de euros (R$ 41 milhões), vindo do River, clube que o revelou na Argentina. No duelo contra o Mirassol, o atacante foi apresentado à torcida.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza
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Rossi é o goleiro do Flamengo desde julho de 2023
Ao lado de Anthony Valencia, Joaquín Freitas foi apresentado à torcida no Maracanã