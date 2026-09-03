Titular no Maracanã, Paquetá marcou de cabeça e deixou o Mengão muito próximo da liderançaGilvan de Souza/Flamengo
Paquetá mostra confiança em sequência do Flamengo e sonha com títulos
Rubro-Negro chegou a 51 pontos e ficou a apenas um do Palmeiras, atual líder do Brasileirão, após a vitória sobre o Mirassol no Maracanã
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