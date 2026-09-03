Titular no Maracanã, Paquetá marcou de cabeça e deixou o Mengão muito próximo da liderança - Gilvan de Souza/Flamengo

Titular no Maracanã, Paquetá marcou de cabeça e deixou o Mengão muito próximo da liderançaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/09/2026 16:30

Rio - Um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2 a 0 , na última quarta-feira (2), no Maracanã, em jogo atrasado pela 4ª rodada do Brasileirão, Lucas Paquetá esbanjou confiança na briga pelo título. O meia acredita que o Rubro-Negro precisa manter o ritmo na sequência para ser campeão.

"Esperamos muito por esse momento, de ficar a um ponto de diferença no Brasileirão e nas quartas de final da Libertadores. Era objetivo nosso. Agora, é fazer o melhor para vencer essa sequência e ir avançando nas competições", disse Paquetá, que voltou a atuar por 90 minutos e marcou um gol.

No duelo contra o Mirassol, o Flamengo abriu o placar com Jorge Carrascal, aos 14 minutos do primeiro tempo. No final da primeira etapa, Lucas Paquetá fez o segundo e último gol da partida. Foi o segundo gol do meia após a Copa do Mundo. Pela primeira vez, ele atuou os 90 minutos após um período com minutos limitados por causa de uma lesão muscular sofrida no Mundial.

Com a vitória sobre o Mirassol, o Flamengo chegou a 51 pontos e reduziu a distância para o líder Palmeiras para apenas um ponto. Com isso, depende apenas de si para conquistar o título brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Vice-líder, o Rubro-Negro volta a campo contra o Remo, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão.



*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza