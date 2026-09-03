Samuel Lino em ação pelo Flamengo diante do Mirassol, no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo

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Theo Faria
Atacante do Flamengo, Samuel Lino explicou por qual motivo saiu irritado na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, na última quarta-feira (2), em jogo adiado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 16, substituído por Everton Cebolinha já na reta final, mostrou total insatisfação com o estado do gramado do Maracanã.
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“Não rolou nada. Eu estava mais estressado comigo e, também, um pouco com o gramado e com o time. Não estávamos conseguindo acertar uma jogada porque o gramado não vinha ajudando. São coisas do jogo, fazer o quê?", declarou, na zona mista.
"Queremos um gramado melhor, lógico, mas não depende de nós”, ponderou.
Com moral sob o comando de Leonardo Jardim, Samuel Lino é um dos destaques do elenco nesta temporada. Ao todo, soma 11 gols e dez assistências em 42 partidas, 30 entre os titulares.
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O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Remo, no domingo (6). O duelo acontecerá às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é segundo colocado na tabela, com 51 pontos. Quem lidera é o Palmeiras, que tem 52.