Jogadores do Flamengo comemoram gol marcado sobre o Mirassol, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 0, na última quarta-feira (2), no Maracanã, em jogo adiado da quarta rodada, e aumentou as chances de título no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro ficou só um ponto atrás do Palmeiras, na segunda posição. Líder, o Verdão soma 52.
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De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca tem 49% de probabilidade de levantar a taça. Já a equipe paulista aparece com 41%.
Quem corre por fora são o Athletico-PR (7,3%) e o Fluminense (1,2%).
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Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o Remo, domingo (6), às 16h (de Brasília), no Mangueirão. O Palmeiras terá o Botafogo pela frente, no mesmo dia, às 18h30, no Nilton Santos. As partidas serão pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.