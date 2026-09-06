Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/09/2026 08:40

Belém - O Flamengo volta a campo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Remo, no Estádio Mangueirão, em Belém. Válido pela 26ª rodada do Brasileirão, o duelo é uma chance para o Rubro-Negro, com vitória e um tropeço do Palmeiras, assumir a liderança do campeonato.

Onde assistir

A partida será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e getv (YouTube)

Como vem o Flamengo

O Mais Querido vem de duas vitórias no Brasileiro, contra Botafogo e Mirassol. A segunda, na quarta-feira (2), encurtou a distância para o líder Palmeiras em apenas um ponto. Atualmente, a equipe carioca ocupa a 2ª posição do campeonato, com 51 pontos.

Para vencer e possivelmente assumir a ponta da tabela, Leonardo Jardim terá à disposição os reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas, além dos retornos de Vitão e De La Cruz. Alex Sandro e Evertton Araújo estão fora. Com jogo na altitude marcado para o meio de semana, o técnico pode poupar alguns atletas.

O Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Jorginho), Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

Como chega o Remo

O Leão Azul vive momento mais delicado. Vice-lanterna do Brasileirão, o time paraense vem de sete jogos sem vencer. Ainda assim, está a dois pontos de deixar a zona de rebaixamento. Por isso, a partida de logo mais deve ter casa cheia.

Técnico da equipe, Léo Condé terá os retornos do lateral-esquerdo Mayk, do volante Edson Fernando e do atacante Jajá. O único desfalque da equipe será o lateral-direito João Lucas, ex-Flamengo, lesionado desde março.

A provável escalação do Remo é: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Picco, Zé Ricardo e Pikachu; Jajá e Taliari.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Árbitro Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto Árbitro: Anderson Ribeira Gonçalves (GO)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci