Plata tem contrato até 2029 - Adriano Fontes / Flamengo

Plata tem contrato até 2029Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 06/09/2026 13:18

Rio - O ponta equatoriano Gonzalo Plata se pronunciou sobre seu retorno ao Flamengo. Após atraso na reapresentação e polêmica nos bastidores , o atleta afirmou estar "focado, preparado e 100% comprometido" para a volta. Comunicado oficial foi publicado na conta do jogador na rede social X.

No texto, Plata abriu o jogo sobre o negócio frustrado com o Dínamo Moscou, da Rússia . Ele escreveu que "são situações que podem acontecer no futebol e que devem ser conduzidas com maturidade, tranquilidade e responsabilidade.

Em seguida, o equatoriano prometeu foco. "Hoje, o meu presente é novamente no Flamengo. Estou focado, preparado e 100% comprometido com a instituição, com meus companheiros e com os objetivos que temos pela frente", escreveu.

O Mais Querido espera a reapresentação do ponta na tarde deste domingo (6), no Ninho do Urubu. A permanência do atleta em Dubai, no Oriente Médio, antes de voltar ao Rio de Janeiro, gerou desgaste nos bastidores. No entanto, o equatoriano tem contrato até agosto de 2029, e afirmou que irá retornar.

Veja o Comunicado de Plata na íntegra

"Quero tirar alguns minutos para me dirigir à instituição, à torcida do Flamengo e a todas as pessoas que acompanharam a minha situação nos últimos dias.



Como é de conhecimento público, existiu uma possibilidade real de dar continuidade à minha carreira em outro clube. Foi um processo que encarei com total profissionaalismo, mantendo sempre o respeito por todas as partes envolvidas.



No fim, as circunstâncias não permitiram que essa possibilidade se concretizasse. São situações que podem acontecer no futebol e que devem ser conduzidas com maturidade, tranquilidade e responsabilidade.



Hoje, o meu presente é novamente no Flamengo. Estou focado, preparado e 100% comprometido com a instituição, com meus companheiros e com os objetivos que temos pela frente.



O Flamengo é um clube enorme, com uma torcida gigante que sempre levo no coração, e tenho consciência da responsabilidade que é vestir essa camisa. Por isso, minha prioridade agora é trabalhar, competir e ajudar a equipe a voltar a fazer história e conquistar coisas importantes.



Agradeço pelas mensagens de apoio e pela preocupação de todos. Meu respeito e meu compromisso com o Flamengo e com a Nação seguem intactos.



Seguimos juntos.



Gonzalo Plata".