Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Rodrigo Souza
Rio - O técnico Leonardo Jardim ficou satisfeito com a luta do Flamengo para conquistar mais três pontos no Brasileirão. Sob forte chuva e um ambiente hostil, o Rubro-Negro venceu o Remo por 1 a 0, neste domingo (6), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão, e segue firme na briga pelo título. O treinador português valorizou o espírito competitivo da equipe.
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"Foi um futebol mais de luta no fim. O futebol é isso. Não tivemos um campo bom nos 90 minutos. Mas acredito que a vitória foi merecida. O adversário só teve uma bola no gol, nós tivemos chances na trave e grandes defesas do goleiro adversário, além do gol. É uma vitória inteiramente merecida, até por números", disse o técnico Leonardo Jardim.
Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo controlou as ações e criou as melhores chances. O Rubro-Negro, no entanto, não conseguiu transformar o volume em chances claras no primeiro tempo. Já na etapa final, o time comandado por Leonardo Jardim criou situações de mais perigo, como o gol de Samuel Lino — que ainda acertou a trave em outra oportunidade. Pedro também quase fez, mas Marcelo Rangel fez milagres.
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"Criamos várias situações. Me lembro de pelo menos dois chutes do Lino, do Arrascaeta, da cabeçada do Paquetá, a grande defesa no lance do Pedro (...) Mas depois que fizemos o gol voltamos à estrutura inicial. Nos últimos minutos o campo estava impraticável, a bola não rolava e foi tudo na base dos duelos. Mas todos fizeram um sacrifício especial. Para lutar, ganhar duelos. Uma equipe é isso", afirmou.
Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança com 54 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Depois, recebe o Corinthians, domingo (13), às 17h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.