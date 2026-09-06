Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/09/2026 20:15 | Atualizado 06/09/2026 20:34

Rio - O técnico Leonardo Jardim ficou satisfeito com a luta do Flamengo para conquistar mais três pontos no Brasileirão. Sob forte chuva e um ambiente hostil, o Rubro-Negro venceu o Remo por 1 a 0 , neste domingo (6), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão, e segue firme na briga pelo título. O treinador português valorizou o espírito competitivo da equipe.

"Foi um futebol mais de luta no fim. O futebol é isso. Não tivemos um campo bom nos 90 minutos. Mas acredito que a vitória foi merecida. O adversário só teve uma bola no gol, nós tivemos chances na trave e grandes defesas do goleiro adversário, além do gol. É uma vitória inteiramente merecida, até por números", disse o técnico Leonardo Jardim.

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo controlou as ações e criou as melhores chances. O Rubro-Negro, no entanto, não conseguiu transformar o volume em chances claras no primeiro tempo. Já na etapa final, o time comandado por Leonardo Jardim criou situações de mais perigo, como o gol de Samuel Lino — que ainda acertou a trave em outra oportunidade. Pedro também quase fez, mas Marcelo Rangel fez milagres.

"Criamos várias situações. Me lembro de pelo menos dois chutes do Lino, do Arrascaeta, da cabeçada do Paquetá, a grande defesa no lance do Pedro (...) Mas depois que fizemos o gol voltamos à estrutura inicial. Nos últimos minutos o campo estava impraticável, a bola não rolava e foi tudo na base dos duelos. Mas todos fizeram um sacrifício especial. Para lutar, ganhar duelos. Uma equipe é isso", afirmou.

Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança com 54 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Depois, recebe o Corinthians, domingo (13), às 17h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.