Rio - O Flamengo conquistou mais um importante resultado na briga pelo título. Sob forte chuva, o Rubro-Negro venceu o Remo por 1 a 0, neste domingo (6), no Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Brasileirão, ultrapassou o Palmeiras e assumiu a liderança da competição. Em grande fase na temporada, o atacante Samuel Lino marcou o gol da vitória.
Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança com 54 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Depois, recebe o Corinthians, domingo (13), às 17h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.
fotogaleria
Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo controlou as ações e começou melhor. O Rubro-Negro finalizou mais vezes (10 a 3), mas não conseguiu transformar o volume em chances claras. O lance mais perigoso surgiu em finalização de Samuel Lino, mas o goleiro Marcelo Rangel salvou. O Remo, por outro lado, assustou com Gabriel Taliari, que perdeu grande chance após hesitar cara a cara com Rossi.
A chuva caiu forte no segundo tempo. Mas isso não atrapalhou o Flamengo. O time comandado pelo técnico Leonardo Jardim cresceu na partida e quase abriu o placar aos três minutos, quando Samuel Lino acertou a trave. No lance seguinte, Pedro também tentou, mas parou na defesa de Marcelo Rangel. O goleiro do Remo voltou a brilhar aos dez minutos, quando defendeu outra finalização do camisa 9 na pequena área.
O gol do Flamengo parecia questão de tempo. De tanto insistir, o Rubro-Negro inaugurou o placar aos 19 minutos. Melhor jogador da partida, Samuel Lino recebeu passe de Arrascaeta e bateu sem chances de defesa para Marcelo Rangel. Depois, o camisa 16 teve mais uma chance de marcar, mas teve o chute bloqueado pela defesa do Remo.
Na reta final, o técnico Leonardo Jardim promoveu as estreias dos reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas. Porém, o jogo ficou prejudicado pelas condições do gramado. A forte chuva que atingiu Belém gerou diversas poças, o que atrapalhou a condução dos jogadores. Além disso, muitos voltaram a escorregar, algo que aconteceu no primeiro tempo por causa do temporal antes da partida.
Flamengo x Remo
Brasileirão - 26ª rodada Data: 06/09/2026 Local: Mangueirão, em Belém (PA) Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick (Gabriel Poveda) e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu (Jajá), Gabriel Taliari (Alef Manga) e Galeano (Edson Fernando). Técnico: Léo Condé Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Lucas Paquetá (Saul) e Arrascaeta (Pulgar); Carrascal (Bruno Henrique), Samuel Lino (Anthony Valencia) e Pedro (Joaquín Freitas). Técnico: Leonardo Jardim Gols: Samuel Lino, aos 19' do 2ºT (0-1) Árbitro: Lucas Casagrande (PR) Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) VAR: Heber Roberto Lopes (SC) Cartões amarelos: Marcelinho e Galeano (REM); Arrascaeta e Carrascal (FLA)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.