Edílson Capetinha ganhou Campeonato Carioca e Copa dos Campeões pelo FlamengoReprodução / TV Globo
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Ex-jogador explicou que apesar da disputa de ego e dos conflitos nos treinos, dentro de campo, o atletas formavam uma boa parceria
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