Anthony Valencia tem 23 anos - Reprodução / Flamengo TV

Anthony Valencia tem 23 anosReprodução / Flamengo TV

Publicado 24/09/2026 13:07

Desde então, o atleta foi relacionado para os duelos contra o Corinthians e o próprio Red Bull Bragantino, mas ficou no banco em ambos os confrontos. A opção da comissão técnica reacendeu debates sobre como o treinador Leonardo Jardim pretende utilizá-lo e se ele ainda não está em boa forma.

O comandante rubro-negro respondeu sobre o assunto na coletiva depois do duelo e também usou o exemplo de Joaquín Freitas, outro reforço que chegou no meio do ano.

"São dois meninos, seja o Valencia ou o Freitas, dois jogadores jovens em que acreditamos, com muitas competências. Nós vamos inserindo aos poucos. Hoje, você vê o Freitas, a dificuldade de defender no corredor numa parte de mais pressão em que precisa mais defender espaço do que atacar. Neste momento, não vou colocar um jovem, não posso manter os dois. Mas são jogadores em que acredito, que vão evoluir, que vão ajudar ainda neste momento", disse.

Mesmo com as poucas chances pelo Flamengo, Valencia foi convocado para a seleção equatoriana nesta data Fifa. Ele entrou em campo no fim do amistoso contra a Coreia do Sul nesta quinta-feira (24), em que os sul-americanos perderam por 3 a 0.

Sobre Valencia

Anthony Valencia tem 23 anos. Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, ele estava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde 2022. Por lá, somou 13 gols e sete assistências em 84 jogos. O atleta esteve na Copa do Mundo de 2026, mas não saiu do banco de reservas.

O jogador é um ponta-direita canhoto. Em seus outros clubes, se destacou pelas situações em que recebe a bola aberto no campo e puxa para dentro, se apoiando em sua capacidade de drible, com força em confrontos mano a mano.