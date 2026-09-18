Leonardo Jardim exaltou a torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim exaltou a torcida do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/09/2026 01:00 | Atualizado 18/09/2026 02:33

O Flamengo precisou se superar para avançar à semifinal da Libertadores . Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro viu o Independiente del Valle fazer 1 a 0 e ficar com um a mais por causa da expulsão de Jorginho. Porém, a torcida entrou em ação e ajudou a reerguer o time em busca do empate. Após o jogo, o técnico Leonardo Jardim exaltou a Nação.

"Mesmo assim, conseguimos ser melhores na partida quanto estávamos com 10 + 1. E digo isso porque, quando Jorginho saiu, a torcida entrou, foi o 12º jogador e foi fantástica. Nós nem sentimos falta dele. Nos defendemos muito bem, e aquela energia que a torcida passou deu um esforço muito grande para procurarmos o empate", disse o técnico Leonardo Jardim.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo tentou administrar a vantagem e entrou em ritmo lento no Maracanã. O Rubro-Negro controlou a posse de bola, mas não transformou o volume em chances. Em uma falha da defesa, o Independiente del Valle abriu o placar. No segundo tempo, a expulsão de Jorginho trouxe mais drama para o jogo. Porém, Arrascaeta aproveitou o erro do goleiro Quintana e garantiu a classificação.

"Temos que chamar a atenção que só somos favoritos dentro de campo, não fora de campo. Esta equipe tem qualidade. Muitos acharam que o jogo já estavam resolvido. O futebol não é só isso. Fomos a única equipe brasileira que não perdeu nas quartas de final", completou o treinador.

Com o resultado, o Flamengo avançou para a semifinal e vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina. Os jogos das semifinais da Libertadores estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.