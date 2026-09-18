Samuel Lino em ação pelo Flamengo na Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Samuel Lino em ação pelo Flamengo na LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/09/2026 00:30 | Atualizado 18/09/2026 02:31

O Flamengo sofreu, mas garantiu a classificação à semifinal da Libertadores . Em uma noite de pouca inspiração, o Rubro-Negro empatou com o Independiente del Valle, do Equador, por 1 a 1, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, e confirmou um lugar entre os quatro melhores. Após o jogo, o atacante Samuel Lino admitiu o susto, mas ressaltou que há muitos aprendizados para a reta final.

"As vezes a Libertadores mostra que ela surpreende. O time deles tem qualidade e dificultou. Mas fomos resilientes e lutamos até o final. A torcida também ajudou muito apoiando até o fim. Tentamos acertar os detalhes e ver o que erramos no primeiro tempo. Voltamos melhor, não esperávamos a expulsão do Jorginho, mas fomos resilientes e conseguimos a classificação", disse.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo tentou administrar a vantagem e entrou em ritmo lento no Maracanã. O Rubro-Negro controlou a posse de bola, mas não transformou o volume em chances. Em uma falha da defesa, o Independiente del Valle abriu o placar. No segundo tempo, a expulsão de Jorginho trouxe mais drama para o jogo. Porém, Arrascaeta aproveitou o erro do goleiro Quintana e garantiu a classificação.

Com o resultado, o Flamengo avançou para a semifinal e vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina. Os jogos das semifinais da Libertadores estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.