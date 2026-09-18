Fla venceu o Estudiantes nos pênaltis e se classificou para a semi - Gilvan de Souza/Flamengo

Fla venceu o Estudiantes nos pênaltis e se classificou para a semiGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/09/2026 17:02

Brasileiros e argentinos fizeram um encontro cheio de drama, com polêmica da arbitragem e que só acabou nos pênaltis. Rossi acabaria tornando-se o herói em uma noite em que esteve perto de ser o vilão, ao falhar no gol do Estudiantes, seu ex-clube.



Flamengo prejudicado no Rio

Mas antes mesmo do jogo de volta no Estádio Jorge Luis Hirschi, houve uma grande polêmica na ida no Maracanã, que foi a expulsão de Gonzalo Plata. Apesar de sofrer um pênalti, o atacante foi punido com o segundo cartão amarelo por simulação e acabou expulso.

Flamengo vencia por 2 a 0, gols de Pedro e Varela, no início da partida.

O erro da arbitragem, admitido pela análise do VAR da Conmebol , foi aos 36 minutos do segundo tempo, quando ogols de Pedro e Varela, no início da partida.

Com um a menos, o time não conseguiu segurar a vantagem e o Estudiantes diminuiu já nos acréscimos, com um gol contra de Léo Pereira. O resultado magro deixou o duelo em aberto.



Sufoco na Argentina

Já em La Plata, o Rubro-Negro não fez boa partida, mas teve certo controle da situação, até que Benedetti chutou de perna esquerda e Rossi aceitou, praticamente no último lance antes do intervalo. Os argentinos buscaram o segundo gol e encurralaram o adversário, mas não conseguiram marcar.

E a disputa foi para os pênaltis. O goleiro rubro-negro brilhou ao pegar duas cobranças do Estudiantes, garantindo a vitória por 4 a 2, que abriu o caminho para a conquista do tetra da Libertadores.



Reencontro com o Estudiantes em 2026

Na edição de 2026, os dois voltaram a se encontrar pelo Grupo A da competição. E novamente o Flamengo teve dificuldades na Argentina, onde saiu com um empate em 1 a 1, com gol de Luiz Araújo.



Já no Maracanã, uma vitória apertada por 1 a 0, com um belo gol de Pedro, foi suficiente para garantir a vaga nas oitavas de final.



Desfalques dos dois lados



Para a primeira partida da semifinal da Libertadores de 2026, os dois times terão desfalques importantes. Pelo lado rubro-negro, Jorginho está suspenso por ter recebido o cartão vermelho contra o Independiente del Valle.

Já os argentinos não contarão com dois titulares, González Pírez e Palacios, que receberam o terceiro cartão amarelo. Mas terão a volta de Benedetti, autor do gol no confronto de 2025.