Ida das semis da Libertadores, entre Fluminense e Palmeiras, será no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense

Ida das semis da Libertadores, entre Fluminense e Palmeiras, será no MaracanãMarina Garcia / Fluminense

Publicado 21/09/2026 22:35

Depois de ceder ao Fluminense e solicitar à Polícia Militar o aumento da carga do setor visitante do Nubank Parque de 2 para 4 mil pessoas, o Palmeiras entrou com pedido de reciprocidade à Conmebol. Como a quantidade de ingressos cedida ao time carioca representa 10% do estádio de São Paulo, a equipe exigiu o mesmo percentual no jogo do Rio de Janeiro.

BEPE aceita carga máxima no Maracanã

Na última semana, o Fluminense entrou com pedido ao BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios), para que a carga máxima de ingressos do Maracanã pudesse ser comercializada nesta partida. O batalhão aceitou a solicitação na noite desta segunda-feira (21) e o estádio terá "casa cheia" como nunca no duelo de ida da semifinal da Libertadores.

Com a decisão da unidade policial, a região abaixo da torcida visitante no setor norte, normalmente vazia por medida de segurança, estará disponível para ser comercializada. A dúvida que fica é se o local será ocupado pela torcida tricolor ou pela palmeirense.

Como o contato com o BEPE foi realizado antes da polêmica com o Palmeiras sobre o setor visitante, o intuito do Fluminense era apenas contar com o estádio o mais cheio possível. No entanto, levando em conta o cenário que se desenhou depois, é possível que a liberação do batalhão sirva apenas para que a exigência do Palmeiras seja cumprida.

Quando Fluminense e Palmeiras se enfrentam?

A Conmebol já divulgou as datas e os horários das "decisões" entre Fluminense e Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. O duelo de ida será no dia 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Já a volta acontecerá no dia 21, também às 21h30, no Nubank Parque.