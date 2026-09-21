Thiago Silva comemorando após o apito final da vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Corinthians no BrasileirãoInstagram @gabrielarantesnf
Ver esse post no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Thiago Silva comemorando após o apito final da vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Corinthians no BrasileirãoInstagram @gabrielarantesnf
Ver esse post no Instagram
Vídeo! Thiago Silva canta com a torcida do Fluminense após vitória
Zagueiro de 41 anos está em sua terceira passagem pela equipe tricolor, além de ter sido formado nas categorias de base em Xerém
Lateral do Fluminense, Samuel Xavier vira alvo de críticas na web
Titular no Tricolor desde 2022, o defensor de 36 anos perdeu a posição para Guga depois de cair de rendimento nesta temporada
Casagrande destaca atuação do Fluminense contra o Corinthians: 'Aula'
Tricolor derrotou o clube paulista por 3 a 1 em São Paulo e deixou Fernando Diniz em situação delicada no comando do Alvinegro
Kevin Serna iguala marca alcançada por Arias no Fluminense em 2023
Atacante foi um dos destaques do Tricolor na vitória sobre o Corinthians no Brasileiro; colombiano é o vice-artilheiro do clube no ano
Fluminense celebra assistência e confia em evolução de Lucho Acosta
Jogador, de 32 anos, vem em queda de rendimento desde que se tornou investigado por cartão amarelo; argentino deve ser absolvido
Marcão valoriza comprometimento do Fluminense: 'Achamos a identidade'
Treinador valoriza postura dos jogadores durante a vitória sobre o Corinthians e destacou a capacidade de superar momentos difíceis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.