Thiago Silva comemorando após o apito final da vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Corinthians no Brasileirão - Instagram @gabrielarantesnf

Thiago Silva comemorando após o apito final da vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Corinthians no BrasileirãoInstagram @gabrielarantesnf

Publicado 21/09/2026 17:14

vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, neste último domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão. Nas redes sociais, imagens renderam muitos elogios e grande repercussão entre os torcedores, que destacaram a identificação do zagueiro com o clube. Capitão do Fluminense, Thiago Silva celebrou e cantou muito junto com a torcida tricolor após a, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão. Nas redes sociais, imagens renderam muitos elogios e grande repercussão entre os torcedores, que destacaram a identificação do zagueiro com o clube.

Em sua terceira passagem pelo clube, Thiago Silva acumula 218 jogos, 19 gols e cinco assistências, além de ter conquistado uma Copa do Brasil (2007). Em 2024, o zagueiro retornou para a sua segunda passagem e permaneceu até o fim de 2025, quando foi para o Porto, de Portugal. No meio desse ano, ele retornou para a terceira passagem e sonha com um novo título.

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Nas imagens, o capitão e ídolo tricolor aparece cantando a música "Louco da Cabeça", uma das principais canções da arquibancada tricolor atualmente e que embalou a conquista da Libertadores em 2023. A cena gerou diversos comentários nas redes sociais. No Instagram, um usuário tricolor exaltou a identificação de Thiago Silva com o Fluminense.

"O cara já conseguiu conquistar tudo na Europa, e mesmo assim segue se entregando com corpo e alma em todo jogo que está em campo. Sem comentários, Thiago Silva é um de nós dentro das quatro linhas", disse o tricolor, exaltando a postura do zagueiro.

Atuação na partida

No triunfo por 3 a 1 contra o Corinthians, Thiago Silva esteve em campo durante os 90 minutos. No jogo, ele fez 13 cortes, bloqueou um chute e terminou vencendo todos os duelos, um aéreo e mais três terrestres, tornando-se um dos principais responsáveis pela vitória de sua equipe.

Situação atual na tabela

Com a vitória, o Fluminense conseguiu alcançar os 48 pontos e voltar para a quarta posição, chegando na Data Fifa com dois pontos à frente do Bahia, na quinta colocação, e três na frente do Cruzeiro, que está no sexto lugar.

O Fluminense só retorna a campo no dia 8 de outubro, para enfrentar o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza