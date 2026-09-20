Após se classificar à semifinal da Libertadores, o Fluminense deu sequência a boa fase e conquistou uma importante vitória fora de casa. Com dois gols de Hulk e um de Serna, o Tricolor venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão, no reencontro com o técnico Fernando Diniz. Gustavo Henrique descontou.
Com o resultado, o Fluminense chegou aos 48 pontos e subiu para a terceira colocação, enquanto o Corinthians sofreu a sexta derrota consecutiva e caiu para o 14º lugar, com 32 pontos. O Tricolor volta a campo no próximo dia 8 de outubro, contra o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.
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Fluminense é superior e abre o placar no primeiro tempo
O Fluminense foi superior no primeiro tempo. Jogando em casa, o Corinthians até começou controlando a posse de bola, no estilo característico de Fernando Diniz. Porém, o time paulista não conseguiu transformar o volume em chances, muito devido a atuação sólida da defesa tricolor. O goleiro Fábio não foi muito exigido e praticamente não sujou o uniforme nos primeiros 45 minutos.
Sem sofrer defensivamente, o Fluminense começou a ganhar campo e foi encontrando espaços na defesa do Corinthians. Em contra-ataque, Canobbio teve a primeira chance, mas Matheuzinho conseguiu bloquear o chute e facilitou a defesa de Hugo Souza. Depois, em novo contragolpe, Lucho Acosta recebeu perto da área e encontrou Hulk na segunda trave. O camisa 7 tocou na saída do goleiro e fez 1 a 0.
Após abrir o placar, o Fluminense encontrou mais espaços na defesa do Corinthians, que apresentou muita desorganização. Em falha na saída de bola do time paulista, Martinelli recuperou a bola e tocou para Lucho Acosta, que encontrou Hulk na área. O camisa 7 tocou de primeira para Serna, que passou nas costas da marcação e tocou de cavadinha na saída de Hugo Souza, mas mandou para fora.
Corinthians dá susto, mas Fluminense resolve no contra-ataque
O Fluminense perdeu muitas chances no primeiro tempo e não aproveitou para ampliar a vantagem. Com isso, o Corinthians continuou vivo no jogo e voltou do intervalo tomando a iniciativa. Mais ofensivo, o time paulista quase empatou com Gustavo Henrique e Gui Negão, mas Fábio fez dois milagres. Porém, o goleiro não conseguiu evitar o gol de Gustavo Henrique no rebote de uma finalização de Memphis Depay.
Atordoado com a pressão do Corinthians, o Fluminense demorou a reagir. Com dificuldades para sair da marcação alta do time paulista, o Tricolor não conseguia encaixar os contra-ataques. A oportunidade demorou, mas apareceu aos 30 minutos. Martinelli desarmou Garro e tocou para Ganso. O camisa 10 lançou Hulk, que avançou e finalizou da entrada da área para desempatar o jogo.
Após voltar a ficar na frente do placar, o Fluminense encontrou ainda mais espaços para jogar em meio ao desespero do Corinthians. O Tricolor teve inúmeras oportunidades em contra-ataque, mas pecava no último passe. De tanto insistir, uma hora deu certo. Serna foi lançado com liberdade, invadiu a área e bateu no canto de Hugo Souza para fechar o caixão: 3 a 1.
Corinthians x Fluminense
Brasileirão - 28ª rodada Data: 20/09/2026 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Iago Machado (Gui Negão), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Lingard), Kaio César, Garro e Breno Bidon; Memphis Depay (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Julio Fidelis), Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Ganso); Serna, Canobbio (Riquelme) e Hulk (Castillo). Técnico: Marcão Gols: Hulk, aos 23' do 1ºT (0-1); Gustavo Henrique, aos 10' do 2ºT (1-1); Hulk, aos 30' do 2ºT (1-2); Serna, aos 47' do 2ºT (1-3) Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC) VAR: Daniel Nobre Bins (RS) Cartões amarelos: Matheuzinho, André, Memphis Depay (COR); Samuel Xavier, Martinelli, Nonato, Canobbio, Julio Fidelis (FLU) Cartões vermelhos:
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