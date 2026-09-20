Técnico do Tricolor, Marcão contará com o retorno de Nonato, que cumpriu suspensão na derrota por 2 a 1 para o Platense (ARG), na terça-feira (15), no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Por outro lado, Guga e Soteldo estão fora do confronto.
Uma provável escalação tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Hulk.
O Fluminense espera aproveitar o mau momento do Corinthians para retomar o caminho das vitórias. O Tricolor perdeu as últimas duas partidas, mas está com a confiança alta depois de garantir vaga nas semifinais da Libertadores. Do outro lado, o Timão não conquista um resultado positivo há seis confontos e, no período, foi eliminado nas quartas de final do torneio continental.
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