Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 20/09/2026 14:26

Fluminense divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Corinthians, neste domingo (20). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Técnico do Tricolor, Marcão contará com o retorno de Nonato, que cumpriu suspensão na derrota por 2 a 1 para o Platense (ARG) , na terça-feira (15), no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Por outro lado, Guga e Soteldo estão fora do confronto.

Uma provável escalação tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Hulk.

Para voltar a vencer

O Fluminense espera aproveitar o mau momento do Corinthians para retomar o caminho das vitórias. O Tricolor perdeu as últimas duas partidas, mas está com a confiança alta depois de garantir vaga nas semifinais da Libertadores. Do outro lado, o Timão não conquista um resultado positivo há seis confontos e, no período, foi eliminado nas quartas de final do torneio continental.

. Coritiba 2x1 Corinthians - 23/08 (Campeonato Brasileiro)

. Corinthians 0x1 Santos - 30/08 (Campeonato Brasileiro)

. Corinthians 1x2 Chapecoense - 06/09 (Campeonato Brasileiro)

. Estudiantes (ARG) 1x1 Corinthians - 09/09 (Libertadores)

. Flamengo 2x1 Corinthians - 13/09 (Campeonato Brasileiro)

. Corinthians 0x1 Estudiantes (ARG) - 16/09 (Libertadores)

Situação no Campeonato Brasileiro

O Fluminense precisa vencer para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, é o quinto colocado, com 45 pontos. Já o Corinthians aparece na 14ª posição, com 32.

Leia mais: Platense é punido por confusão diante do Fluminense na Libertadores



Os relacionados do Fluminense

. Goleiros:

- Fábio

- Marcelo Pitaluga

- Vitor Eudes

. Defensores:

- Freytes

- Guilherme Arana

- Igor Rabello

- Jemmes

- Júlio Fidelis

- Millán

- Renê

- Samuel Xavier

- Thiago Silva

. Meio-campistas:

- Hércules

- Lucho Acosta

- Martinelli

- Nonato

- Otávio

- PH Ganso

. Atacantes:

- Canobbio

- Castillo

- Hulk

- Kevin Serna

- Riquelme

- Savarino