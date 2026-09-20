Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Theo Faria
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Corinthians, neste domingo (20). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. 
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Técnico do Tricolor, Marcão contará com o retorno de Nonato, que cumpriu suspensão na derrota por 2 a 1 para o Platense (ARG), na terça-feira (15), no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Por outro lado, Guga e Soteldo estão fora do confronto.
Uma provável escalação tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Hulk.
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Para voltar a vencer

O Fluminense espera aproveitar o mau momento do Corinthians para retomar o caminho das vitórias. O Tricolor perdeu as últimas duas partidas, mas está com a confiança alta depois de garantir vaga nas semifinais da Libertadores. Do outro lado, o Timão não conquista um resultado positivo há seis confontos e, no período, foi eliminado nas quartas de final do torneio continental.
. Coritiba 2x1 Corinthians - 23/08 (Campeonato Brasileiro)
. Corinthians 0x1 Santos - 30/08 (Campeonato Brasileiro)
. Corinthians 1x2 Chapecoense - 06/09 (Campeonato Brasileiro)
. Estudiantes (ARG) 1x1 Corinthians - 09/09 (Libertadores)
. Flamengo 2x1 Corinthians - 13/09 (Campeonato Brasileiro)
. Corinthians 0x1 Estudiantes (ARG) - 16/09 (Libertadores) 
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Situação no Campeonato Brasileiro

O Fluminense precisa vencer para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, é o quinto colocado, com 45 pontos. Já o Corinthians aparece na 14ª posição, com 32.
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Os relacionados do Fluminense

. Goleiros:
- Fábio
- Marcelo Pitaluga
- Vitor Eudes
. Defensores
- Freytes
- Guilherme Arana
- Igor Rabello
- Jemmes
- Júlio Fidelis
- Millán
- Renê
- Samuel Xavier
- Thiago Silva
. Meio-campistas
- Hércules
- Lucho Acosta
- Martinelli
- Nonato
- Otávio
- PH Ganso
. Atacantes
- Canobbio
- Castillo
- Hulk
- Kevin Serna
- Riquelme
- Savarino