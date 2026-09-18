Vampeta durante programa ao vivo na Jovem PanReprodução/X @h0ffs
Estou fechado com meu mano vamp pic.twitter.com/zQS7KGo0se— Hoffs (@h0ffs) September 18, 2026
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