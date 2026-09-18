Vampeta durante programa ao vivo na Jovem Pan - Reprodução/X @h0ffs

Vampeta durante programa ao vivo na Jovem PanReprodução/X @h0ffs

Publicado 18/09/2026 21:30

Ex-jogador do Flamengo e atualmente comentarista de Jovem Pan, Vampeta afirmou que a diferença entre os elencos de Fluminense e do Palmeiras, adversários nas semifinais da Libertadores não é tão grande. O pentacampeão mundial destacou a diferença de investimentos, mas fez ponderações.

Durante o debate amistoso, ele ainda aproveitou para comparar jogador por jogador e garantiu que os torcedores só consideram o duelo desigual por conta dos grandes investimentos do Palmeiras para montar o plantel. Veja abaixo:

Estou fechado com meu mano vamp pic.twitter.com/zQS7KGo0se — Hoffs (@h0ffs) September 18, 2026

"Você pode falar sobre o dinheiro que o Palmeiras tem, mas o elenco do Fluminense, jogador por jogador, não fica nem um pouquinho longe (...) É que o Palmeiras é um time caro, o banco do Palmeiras não é isso tudo também não", disse o comentarista durante o programa ao vivo.

Ele ainda comparou nome por nome. Vampeta afirmou que Solteldo e Sosa são a "mesma coisa", que Ganso não fica longe do Andreas Pereira, Martinelli e Hércules não estariam distante de Marlon Freitas, além de que Thiago Silva seria titular absoluto dentro da defesa Alviverde.

A declaração mais polêmica foi na comparação entre Jhon Arias e Canobbio. Na argumentação, Vampeta garantiu que o colombiano é melhor, mas que não está muito a frente do atacante uruguaio.

Na última partida entre as duas equipes, o Tricolor saiu com a vitória por 3 a 2, virando o jogo aos 47 minutos da segunda etapa, com gol de Gérman Cano. O jogo aconteceu no Maracanã e era válido pelo Brasileirão.

Ambas equipes se classificaram e a semifinal entre Fluminense e Palmeiras está confirmada, mas ainda não tem data marcada. É esperado que o jogo de ida, no Maracanã, seja na semana do dia 14 de outubro, e a volta, no Nubank Arena, seja na semana do dia 22 do mesmo mês, de acordo com o cronograma da Conmebol.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza