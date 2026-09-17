Fernando Diniz é o atual treinador do Corinthians - Reprodução / Instagram @timediniz

Fernando Diniz é o atual treinador do CorinthiansReprodução / Instagram @timediniz

Publicado 17/09/2026 15:16

Vitorioso em passagem pelo Fluminense , Fernando Diniz se aproxima de mais um reencontro com o clube carioca, mas desta vez o clima não deve ser tão leve. Hoje à frente do Corinthians, o treinador sofreu dura eliminação na Libertadores nesta quarta-feira (17), diante do Estudiantes-ARG, e balança no cargo. Por isso, o duelo contra o Tricolor das Laranjeiras pode valer "tudo ou nada" para o comandante neste fim de semana.

De acordo com apuração da "ESPN", para além do pênalti isolado por Memphis Depay nos acréscimos, a queda na competição continental gerou clima "terrível" nos bastidores do Timão. Um dos principais pontos de tensão é justamente a permanência de Diniz. Também fora da Copa do Brasil, após queda para o Internacional nas oitavas, o técnico vem de sequência de resultados negativos pelo Corinthians.

Desde a eliminação para o time de Porto Alegre, no começo de agosto, a equipe disputou 10 partidas, das quais perdeu seis, empatou duas e venceu apenas duas. Sem contar o peso dos resultados negativos contra o Santos, em clássico, e contra a lanterna do Brasileiro, Chapecoense, em casa. Com isso, um dos fatores que vinham segurando Fernando Diniz no cargo era a campanha na Libertadores, que agora se encerrou de maneira dramática, com revés para o Estudiantes dentro da Neo Quimica Arena.

Nesse cenário, a apuração diz que o duelo contra o Fluminense pode ser decisivo para a permanência ou não de Diniz no Corinthians. A equipe paulista vem de cinco derrotas seguidas no Brasileirão e está a quatro pontos da zona de rebaixamento, situação que ligou alerta nos bastidores. Até um empate, segundo o veículo, pode provocar uma decisão drástica da diretoria sobre o treinador.

Fluminense e Corinthians se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado na Libertadores, o Tricolor quer voltar a vencer no campeonato de pontos corridos, para retomar posição no G-4, tomada pelo Bahia na última semana.

