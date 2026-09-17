Fernando Diniz é o atual treinador do CorinthiansReprodução / Instagram @timediniz
Reencontro com Fluminense pode ser jogo de 'tudo ou nada' para Diniz
Campeão da Libertadores com o Tricolor em 2024, técnico balança no Corinthians e pode ter cargo posto em cheque no duelo deste domingo (20)
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Vídeo: confira a reação de Martinelli em casa com a convocação
Volante do Fluminense passa ser uma das novidades na lista do técnico Carlo Ancelotti para os três amistosos na próxima Data Fifa
Hulk participou de todos os gols do Flu nas quartas da Libertadores
Atacante foi decisivo com um gol e duas assistências em jogos contra o Platense na competição; camisa 7 foi contratado para esses momentos
De vilão a herói, Canobbio vive redenção em classificação na Argentina
Atacante uruguaio, que foi expulso em jogo das oitavas de final, deu a volta por cima ao ser decisivo nas quartas da Libertadores
Martinelli é o quarto da 'Geração de Ouro' de Xerém na Seleção
Volante do Fluminense foi convocado para os amistosos contra a Austrália e Índia, entre o fim de setembro e início de outubro
Torcedores celebram convocação de Martinelli: 'Muito merecido'
Meio-campista do Fluminense foi convocado após João Pedro sofrer lesão; ausência do atleta na lista original já havia causado incomôdo
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