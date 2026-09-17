Memphis Depay desperdiçou pênalti diante do Estudiantes-ARG - AFP

Memphis Depay desperdiçou pênalti diante do Estudiantes-ARGAFP

Publicado 17/09/2026 10:29

A eliminação do Corinthians na Libertadores, após a derrota para o Estudiantes por 1 a 0, na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira, já ativou os primeiros sinais de crise no clube. Na manhã desta quinta-feira, os muros do Parque São Jorge amanheceram pichados e Memphis Depay foi eleito o vilão da queda para os rivais argentinos.

"Fora Memphis" e "Salário de milhões, futebol de centavos", foram algumas das mensagens que externaram o protesto e a indignação dos torcedores com o astro holandês, que teve o seu contrato renovado no último mês de agosto.

No jogo, ele teve a chance de empatar a partida no último lance do confronto quando o Corinthians teve um pênalti a seu favor. Diante da expectativa dos torcedores que lotaram as arquibancadas, o camisa 10 tomou pouca distância e, no momento da batida, chutou a bola por cima do travessão.

Os principais batedores de pênalti do Corinthians são Memphis e Rodrigo Garro, que apoiou a cobrança ter sido feita pelo companheiro. "Seria muito covarde da minha parte falar algo sobre isso. Memphis tem uma qualidade muito grande para fazer isso. Perder o pênalti não tira a imagem que temos dele. É uma responsabilidade muito grande. Aconteceu o que aconteceu, temos de estar perto dele", disse o argentino.



Ainda no estádio, o atacante corintiano já foi alvo de xingamentos. O Corinthians, que empatou a partida de ida na Argentina por 1 a 1, levaria a disputa para a cobrança de penalidades caso Memphis convertesse seu tiro livre.

O desfecho do jogo desta quarta-feira representa o pior momento do holandês desde que ele chegou ao clube. Depois de viver um ótimo 2025, ao ser importante nas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil, ele marcou apenas um gol e deu duas assistências em 20 jogos em 2026.



Ficou longos períodos afastados por lesão, foi defender a Holanda na Copa do Mundo e, quando voltou, envolveu-se em longa novela para renovar o contrato que se encerrou em julho. O Corinthians chegou a comunicar oficialmente a decisão de não continuar com o jogador no elenco, mas forte mobilização da torcida e algumas concessões feitas pelo atleta no contrato fizeram o presidente Osmar Stábile mudar de ideia e assinar o novo vínculo.



Fora da briga pelo título do principal torneio da América do Sul, resta agora ao Corinthians buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro. O time, que vem de cinco derrotas seguidas, aparece na 14ª colocação com 32 pontos, quatro a mais do que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento.



Neste fim de semana, em um cenário de tensão, e com o técnico Fernando Diniz tendo o trabalho questionado, a equipe alvinegra recebe o Fluminense na Neo Química Arena a fim de iniciar uma reação urgente. O confronto está marcado para as 16h de domingo.