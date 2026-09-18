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Jürgen Klopp anunciou 44 jogadores para os próximos compromissos da Alemanha na Liga das Nações da Uefa, dividindo o grupo em duas listas. A primeira relação, com 24 nomes, será utilizada nos duelos contra Holanda, no dia 24, e Grécia, três dias depois. Já os outros 20 foram chamados para enfrentar a Sérvia, em 1º de outubro, e novamente os gregos, no dia 4.