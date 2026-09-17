Martinelli foi convocado pela primeira vez - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Martinelli foi convocado pela primeira vezMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 17/09/2026 23:00

"Acho que nem nos meus melhores sonhos eu esperava viver isso com 24 anos, tão rápido. E se fosse para falar um sonho, eu achava que isso era uma coisa tão distante. Eu acho que pra Deus não tem nada impossível nessa vida, e, dia após dia, eu venho realizando sonhos, tornando realidade. Estou muito feliz aqui e espero corresponder muito ainda com o Fluminense. Tenho minha chance na Seleção agora também", disse Martinelli.

Com a convocação, Martinelli se tornou o quarto jogador da "Geração de Ouro" de Xerém a defender a Seleção . A safra de jogadores nascidos entre 2001 e 2002, que se destacou no Sub-17 em 2018 com o título carioca e os vices da Copa do Brasil e Taça BH, rendeu frutos técnicos e financeiros para o Fluminense e, agora, para a Seleção. Antes dele, André, João Pedro e Luiz Henrique também foram chamados.

"É um sentimento de muita felicidade. Desde quando a gente recebeu a notícia. Eu só tenho que agradecer a Deus, à toda a minha família que me apoia, a todo mundo aqui do clube, todo staff, ao Fluminense e a todos os meus companheiros que me ajudaram. Eu acho que essas pessoas me deram força e me fizeram chegar aonde eu estou hoje", afirmou o camisa 8.

Convocado para os amistosos contra Austrália e Índia, Martinelli já estava no radar do técnico Carlo Ancelotti e integrou a pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano, inclusive, marcou presença em jogos do Fluminense para acompanhar o volante. A ausência do jogador na lista inicial para a primeira convocação do ciclo da Copa de 2030 surpreendeu.

Revelado pelo Fluminense, Martinelli tem 333 jogos e é o jogador formado em Xerém com mais jogos no profissional na história do clube. Desde a saída de André em 2024, o volante se consolidou como um dos pilares do meio-campo, além de ter se tornado uma das lideranças do elenco mesmo com 24 anos. Em 2026, soma 37 jogos, um gol e quatro assistências.