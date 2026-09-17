Hulk, depois da lesão de John Kennedy, assumiu o protagonsimo do sistema ofensivo do Tricolor - Marina Garcia / Fluminense

Hulk, depois da lesão de John Kennedy, assumiu o protagonsimo do sistema ofensivo do TricolorMarina Garcia / Fluminense

Publicado 17/09/2026 07:30

Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o atacante Hulk, de 40 anos, teve um começo difícil, mas a cada dia se consolida mais no clube. O veterano foi fundamental na classificação para a semifinal da Libertadores, participando dos três gols que o clube carioca anotou contra o Platense.

No Maracanã, Hulk deu uma assistência para Nonato sair na cara do gol e abrir o placar contra os argentinos. Depois, recebeu belo passe de Paulo Henrique Ganso e anotou o segundo diante do Platense, dando números finais ao duelo.

Na Argentina, quando o Fluminense perdia por dois gols de diferença, o camisa 7 puxou um contra-ataque e serviu Agustín Canobbio, que cortou a zaga do Platense, e finalizou para anotar o gol salvador do Tricolor no jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

A contratação de Hulk, além do retorno técnico que o atacante poderia dar, também aconteceu porque os dirigentes do Fluminense entendiam que o veterano seria fundamental em jogos decisivos. Havia o entendimento, de que em alguns momentos da temporada deste ano e passada, faltou poder de decisão em alguns atletas tricolores.

"Apesar da idade um pouco avançada, como se fala, a experiência vai te dando maturidade para desfrutar um pouco mais. E dá confiança nesses jogos decisivos, a gente sabe que tem que ter vontade, entrega e inteligência jogando", afirmou Hulk em entrevista à "FluTV", antes do jogo na Argentina contra o Platense.

Hulk, que já conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil pelo Atlético-MG, jamais conseguiu levantar o troféu da Libertadores. Em uma oportunidade, o atacante foi finalista, mas acabou sendo derrotado pelo Botafogo, em Buenos Aires, na decisão da competição em 2024.

Classificado para a semifinal da Libertadores, o Fluminense terá o Palmeiras pela frente. O Verdão também é um velho conhecido de Hulk, que encarou o clube de São Paulo na Libertadores em três anos seguidos, sendo eliminado em todas as temporadas (2021, 2022 e 2023).